Caram pide reunión urgente en el PRSC para tratar rumor de que llevaría a David Collado de candidato

Guillermo Caram.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El dirigente reformista Guillermo Caram pideió este martes convocar de manera urgente el Consejo Presidencial del PRSC para tratar el rumor de que el alcalde David Collado sería el candidato presidencial de esta organización para las elecciones del 2020.

En una carta dirigida al secretario general y al presidente del PRSC, Ramón Rogenio Genao y Quique Antún; el economista y dirigente del PRSC dijo que hace la solicitud en base a una información que ha difundido en las redes sociales el secretario general.

El documento,

El texto íntegro de la misiva es el siguiente:

CARTA PÚBLICA AL PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL DEL PRSC

Guillermo Caram anuncia su posición en base a una información que se ha difundido en las Redes Sociales del secretario general del partido PRSC, en el que se hace alusión al alcalde del Distrito Nacional David Collado como posible candidato por el partido Reformista, y otros temas en los que se vinculan candidatos del partido de referencia. Dejamos inédita la nueva carta por parte del Ing. Caram sobre este tema.

Tengo a bien solicitar una reunión urgente del Directorio Presidencial del PRSC a fin de que analice, al tenor de lo dispuesto en el Art. 34 de los estatutos, la situación del PRSC que se ha precipitado por la candidatura presidencial sobre lo cual nuestro Secretario General está promoviendo por las redes sociales al Alcalde del DN , David Collado; en circunstancia que el Presidente del Partido ha declarado (https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/quique-antun-niega-que-el-prsc-lleve-a-david-collado-como-candidato-presidencial-AH14021706) “que la dirigencia de su partido le pidió asumir la candidatura presidencial” .

Recordemos que otros dirigentes del partido, siguiendo la convocatoria del partido, se inscribieron como precandidatos, incluyendo el 3er vicepresidente, Dr. Ricardo Espallait y al Lic Guillermo Martínez. Estos precandidatos han manifestado reservas sobre el proceso seguido. El Dr Espallait ha solicitado la disolución inmediata de la Comisión De Elecciones Internas “por falta de transparencia e imparcialidad” al igual que el Lic. Martínez en obvia alusión a lo dispuesto en el art. 32 de la ley de partidos

Recordemos, además, otros malestares como la renuncia de Sergio Cedeño, la denuncia del miembro del DP Héctor Rodríguez que el PRSC marcha “sin estrategia electoral definida y sin agenda colectiva emanada de sus organismos”, la queja de José R Espallait sobre desconocimiento de asesores internacionales sin saber a quién asesoran, etc…

Recordemos además la exhortación del dirigente Hernani Aquino al presidente del PRSC para “desistir de sus aspiraciones presidenciales y promover un candidato joven en ese partido”, exhortación más compatible con la propuesta del Secretario General.

Recordemos finalmente que ha causado gran malestar el haberse cambiado descaradamente en los símbolos del partido consagrado en nuestros estatutos al sustituir el “gallo colorado de lidia” y el “machete verde” descritos taxativamente en el artículo 6, por un gallo extraño y un palillo de comida oriental respectivamente.

En consecuencia, con lo anterior el DP deberá reunirse con una agenda específica que contemple (1) la corrección de estos malestares, (2) definición de estrategia electoral y (3) disponer el levantamiento de una encuesta que permita medir cuál de los candidatos mencionados e inscritos resultarían más beneficioso para implementar la estrategia electoral adoptada.

Para que esta reunión sea productiva y no de margen a libres interpretaciones de lo tratado y no tratado, debería celebrarse bajo presencia notarial y ser presidida por un reformista imparcial como el Lic. Roberto Martínez Villanueva, habida cuenta la declaración del Presidente del Partido “que la dirigencia de su partido le pidió asumir la candidatura presidencial”; dirigencia y asumido que no pueden ser a la vez parte interesada y juez conductor de la referida reunión donde su candidatura se tendría que ponderar entre 3 o más posibilidades adicionales .

Atentamente

Ing. Guillermo Caram

Vicepresidente