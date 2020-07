Capitalismo salvaje

EL AUTOR es periodista y magister en derecho y relaciones internacionales. Reside en Santo Domingo.

Cada día que pasa estoy más convencido de que este sistema capitalista en el cual vivimos es una trampa de arriba abajo y que por más que luchamos por salir de ella se hace imposible lograrlo.

Sin lugar a dudas, que este esquema ideológico, político, económico y social está diseñado para envilecer, ahogar, denigrar, corromper y disminuir a su mínima expresión la condición humana.

En el citado sistema usted puede pasarse la vida trabajando de manera intensa, honesta, honrada y las estructuras que lo soportan no le garantizan nada para que usted y los suyos puedan resguardar su dignidad para el final de sus días.

Es doloroso decirlo, pero si usted no tiene cabeza y de lo poco que gana no hace un ahorro para su propia seguridad social, puede estar seguro de que la va a pasar muy mal, muy mal…

Es una verdadera tragedia humana para los ciudadanos y ciudadanas el tener que soportar de manera contemplativa el peso de una situación de injusticia que cada día toma más terreno en la República Dominicana.

Para que se tenga una idea más ilustrada de lo que estamos planteando basta con examinar el actual Sistema de Pensiones que nos gastamos. Veamos.

En la actualidad el referido sistema tiene acumulado más de 600 mil millones de pesos y la mayoría de esos beneficios no van para las manos de quienes producen esas riquezas, que son los trabajadores, sino para la banca privada y pública. ! Hasta cuando Dios mío!. Y que no me vengan con el chantaje de que soy un comunista, un antisistema, enemigo de los gringos y otras sandeces discursivas, porque no se trata de eso, de lo que se trata es de articular un sistema más humano y equitativo en donde las riquezas que producimos entre todos la disfrutemos la mayoría, no un grupito.

Por ejemplo, porque los pichones de la dependencia y los soportes ideológicos que manejan el actual sistema no se animan y toman una parte de ese dinero para darle facilidades crediticias para viviendas y pequeños negocios a los cotizantes a una tasa mínima y a largo plazo?.. Ya que no quiere entregar el 30 por ciento.

JPM

wj/am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.