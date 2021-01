Cantante Omar Quezada vuelve a presentarse en The Namm Show

Omar Quezada

SANTO DOMINGO.- El cantante Omar Quezada y su banda “Los Supertucanos”, vuelven a presentarse en The Namm Show, esta vez de manera virtual desde la República Dominicana este miércoles, dentro de una cartelera conformada por más de 40 artistas emergentes y establecidos de 23 países y 6 continentes.

Las transmisión en vivo se realizará desde la Plataforma de Believe in Music y será gratis para todos los que gusten participar registrándose en https://attend.believeinmusic.tv. Todas las presentaciones serán totalmente en vivo, con los artistas interactuando entre cada una de sus presentaciones.

Quezada se destaca como el único artista/agrupación desde la República Dominicana dentro del Line Up conformado por más de 40 artistas que presentarán su propuesta musical dentro de la semana del NAMM’s Believe in Music, que nos llevaran a darle la vuelta al mundo durante 12 horas de transmisión en vivo, iniciando a las 10AM (hora dominicana).

Su música es basada con fusiones latinas, a través de “Nada es lo mismo” y lo más reciente, donde rinde homenaje al reconocido bachatero Raulín Rodríguez con una adaptación de la popular “Nereyda” en salsa, siendo esto una antesala a lo que será su primera producción “Destino Manifiesto”

