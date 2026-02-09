Cantante Olga Lara pone en escena » nuevo tema Tu pecado»

Olga Lara

POR RAMON MINYETY

AZUA. _ La icónica artista dominicana Olga Lara vuelve a sacudir la escena musical con el estreno de su más reciente bachata titulada “Tu pecado”.

En esta entrega, la cantautora explora la complejidad de las relaciones marcadas por el silencio y el temor al juicio social, logrando una pieza cargada de melancolía y honestidad interpretativa.

Bajo la dirección del laureado productor Alfio Lora, quien estuvo a cargo de los arreglos, la grabación se llevó a cabo este viernes 6 de febrero.

El tema destaca por la maestría de los guitarristas Kelvin de León y Mártires de León Jr., quienes aportan esa sonoridad característica que eleva el género a nuevos niveles de elegancia.

La imagen visual de este sencillo es otro de sus grandes atractivos.

El diseñador gráfico Ezequiel Martínez utilizó herramientas de vanguardia para recrear una fotografía que la propia artista define como conmovedora:

«He quedado muy impresionada con el resultado; nunca había visto unos ojos más tristes que los de esta imagen; capturan exactamente lo que relato en la canción», expresó la artista.

Gratitud y estreno

Para la «hija de Azua», este lanzamiento es un acto de fe y agradecimiento.

Olga Lara asegura sentirse bendecida por poder seguir creando para un público fiel que la ha respaldado durante décadas.

«Tu pecado» estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del miércoles 25 de febrero a las 12:00 P.M.

