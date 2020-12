Cantante Fernando Villalona se realizará este martes una bariátrica

Fernando Villalona y el doctor Luis Betances.

SANTO DOMINGO.- El cantante Fernando Villalona (El Mayimbe) se realizará este martes una cirugía bariátrica en un centro de esta capital.

«Queridos seguidores, saben que siempre he sido transparente con ustedes y muchos se han preocupado por mi peso y salud, es por eso que quiero informarles que en esta pandemia mi peso aumentó más de lo normal y por ende mis doctores y yo hemos decidido someterme a una cirugía bariátrica por mi salud que será realizada este martes 15 de diciembre», anunció.

Pidió «a todos ustedes que me tengan en sus oraciones para que Dios me ayude y me de fuerzas porque habrá Mayimbe pa’ rato».

Asimismo, el artista prometió mostrar «un recorrido en vídeo desde el primer dia hasta el proceso del martes, que será mi operación».

La cirugía será prarcticada por el doctor Luis Betances.