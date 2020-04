Canelo califica de absurdo púgiles profesionales en Juegos Olímpicos

MIAMI.- La propuesta de que boxeadores profesionales asistan a Juegos Olímpicos no parece una buena idea para Caneo, quien aseguró que no es bueno quitarle su puesto a un boxeador amateur que apenas busca construir su camino en el pugilismo.

“Si hubiera querido participar en los Juegos Olímpicos, no me habría convertido en un profesional, me convertiría en un campeón mundial y llegaría a la cima. Gracias a Dios que lo he logrado”, explicó el tetracampeón del mundo a la cadena Fox Sports.

“Hay otros boxeadores que tienen ese sueño de ir a Tokio 2021 y no podemos dejar a los jóvenes de lado, no sería justo de mi parte hacer eso”, agregó el pugilista, quien desde un inicio ha mostrado su molestia hacia esta iniciativa.

Por el momento, Canelo está concentrado en entrenar y estar listo para cuando la cuarentena por el coronavirus se levante, y tenga una fecha clara y un oponente para regresar al ring, ya que por ahora todo es incierto.

of-am