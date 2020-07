Candidata Alianza País agradece a dominicanos que votaron por ella

Ada Sang Mata

NUEVA YORK.- La excandidata a diputada del partido Alianza País, Ada Sang Mata, agradeció a los dominicanos que votaron por ella en las elecciones del pasado 5 de julio.

Resaltó que, independientemente de los resultados que no las favorecieron, “somos ganadores de tener una conciencia limpia, ganadores de la supervivencia de nuestra organización Alianza País’’.

Dijo que esa entidad política hará una verdadera oposición a un sistema plagado de corrupción y que destruye los valores familiares. “Lucharemos por la transparencia, honestidad y el bien común”, expresó.

“Puedo decirlo porque cada uno de ustedes que votaron por mí y por Alianza País lo hicieron de corazón y con conciencia, no por pago ni favores egoístas. Gracias a mi familia Sang y Mata, a mi familia aliancista, amistades, colegas y personas que sin tener ningún compromiso político con el partido apoyaron mi candidatura les agradezco por creer en mí, en mis ideas y mis propuestas”, acotó.

Dijo que se sentía esperanzada e inspirada por su generación y las más jóvenes que están en alerta, involucradas y comprometidas en reconstruir el país que “hemos heredado por un país en el cual queremos vivir”.

Resaltó que la buena política no se hace en tiempo de elecciones, sino en cada momento posible, por lo que electa o no, nunca se arrepentirán del apoyo “que me han dado porque siempre estaré trabajando y luchando por la diáspora y la sociedad dominicana, cuenten conmigo”.