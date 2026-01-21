Canadá expresa su firme apoyo a Groenlandia y Dinamarca

Mark Carney

SUIZA.- Canadá «apoya firmemente» a Groenlandia y Dinamarca, subrayó en el Foro de Davos Mark Carney, el primer ministro del país norteamericano, tras las continuas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de hacerse con este territorio autónomo danés del Ártico.

El político también advirtió que el mundo está viviendo «una ruptura».

«Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca, y apoya plenamente su derecho exclusivo a decidir el futuro de Groenlandia», declaró Carney en su presentación ante el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza. «Nuestro compromiso con el artículo 5 de la OTAN es inquebrantable», agregó, señalando que su país «se opone de forma rotunda a los aranceles sobre Groenlandia».

Para encontrar una salida a la crisis, Carney pidió «conversaciones enfocadas en alcanzar los objetivos comunes de seguridad y prosperidad en el Ártico». También se refirió a su mirada de la política global, que de acuerdo con el primer ministro canadiense no volverá a la normalidad que existía antes de que asumiera Donald Trump su segundo mandato en Estados Unidos.

Canadá fue uno de los primeros países en «escuchar el llamado de atención» que mostraba que se estaba produciendo un cambio. Carney afirmó que su país se había beneficiado de una era de «hegemonía estadounidense», pero que ahora tenía que dar un giro, pues cada vez más las grandes potencias usan su poder económico para conseguir sus objetivos.

Por ello, instó a las potencias medias, como Canadá, a trabajar juntas para defender un orden internacional basado en normas. «Las potencias medias debemos actuar juntas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú», indicó, recalcando que el mundo vive «una ruptura» y no «una transición», en la que «las grandes potencias” están utilizando la «integración económica como un arma».

«No se puede vivir con la mentira del beneficio mutuo a través de la integración cuando la integración se convierte en la fuente de la subordinación», continuó Carney en su intervención, en la que indicó que Canadá está recalibrando sus relaciones.