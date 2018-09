Camioneros suspenden su llamado a paro de labores para este martes

SANTO DOMINGO.- Los camioneros anunciaron que han decidido suspender el llamado a paro que habían hecho para este lunes en protesta por los últimos aumentos de precios de los combustibles,

Hicieron el anuncio luego de que la Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO), el gremio que los agrupa, arribaran a un acuerdo con funcionarios del Gobierno.

La decisión fue informada por el presidente de FENATRADO, el también diputado Ricardo de los Santos, luego de un encuentro que sostuvo con el secretario de la Presidencia, Gustavo Montalvo; el ministro de las Fuerzas Armadas, Rubén Paulino Sem; el ministro de Interior, José Ramón Fadul; el director de la Policía, Ney Aldrin de Jesús Bautista; el director del Departamento Nacional de Investigaciones, Sigfrido Pared, y la directora del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Claudia Francesca de los Santos, entre otros.

La reunión tuvo lugar en el Palacio Nacional.

A partir de este martes la Federación de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO) también convocó a movilizaciones para presionar al Gobierno a bajar los precios de los combustibles.

En una rueda de prensa, el presidente de FENATRANO, Juan Hubieres, dijo que las movilizaciones se harán sorpresivamente “en cualquier zona de la país” y también incluirán marchas de choferes

“Si mañana no amanecemos trabajando en cualquier zona del país, no se nos diga que estamos haciendo un paro sorpresa, no, sencillamente estaremos movilizándonos día tras días en todo el territorio nacional, hoy en un sitio, mañana en otro, una marcha de mujeres, una marcha de hombre y marcha de vehículos también hacia el Palacio Nacional”, dijo Hubieres

Llamó a otras organizaciones a unirse a la lucha, que considero por una causa justa ante los “abusivos” aumentos de los carburantes.

El presidente de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, también anunció un paro de sus unidades a nivel nacional por 12 horas el próximo 27 de septiembre en rechazo a la subida.

Se ignora si estas últimas entidades mantienen su llamado a estas manifestaciones

sp-am