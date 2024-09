Camino hacia la consolidación económica (OPINION)

El autor es administrador financiero y contralor general de la República. Reside en Santo Domingo

Si damos seguimiento a todos los informes que publican las instituciones evaluadoras de riesgo, estudios económicos llevados a cabo por comisiones como la CEPAL, así como organismos de financiamientos nacionales e internacionales, acerca del comportamiento económico de la nación dominicana, todos coligen en que el país va por buen camino en los aspectos económicos y financieros.

Pero no solo por los pronunciamientos externados por dichas instituciones, sino también porque quien vive o visita el país se da cuenta que el dinamismo económico es una realidad, pues el sector privado industrial, comercial y de servicios, exhiben un gran movimiento en sus operaciones.

Las personas que se mueven de un establecimiento comercial a otro, comprueban que son muchos los pedidos, deliberes o transporte de servicios de pedidos a los hogares, son más los negocios informales y formales que se abren en las ciudades dominicanas, a simple vista van en aumento.

El hecho de que más personas visitan los viejos y nuevos negocios que ya existen en el país, no es muestra de que todos adquieren o consumen en dichos negocios pero si se observa que estos ingresan a los mismos y egresan con productos en sus manos, es muestra de que el consumo aumenta a pesar de que aun la liquidez no es exuberante.

Así las cosas, aunque todavía el costo del dinero es alto y los precios no son muy bajos pero a medida que el Banco Central flexibiliza su política monetaria, a los fines de que fluya más dinero en mano del público, en esa medida el consumo aumentará, la producción, el empleo y la productividad.

Si bien es cierto que el crecimiento económico se consolida en el país no obstante los vaivenes económicos que sufren las naciones, de las cuales la República Dominicana recibe influencias de una manera directa o indirecta sobre el comportamiento económico dominicano, no menos cierto es que el país se enrumba hacia un crecimiento que cada día es más solido por la gran capacidad de resiliencia que exhibe día por día.

Es oportuno recordar cómo el país emergió de las cenizas, como el ave Fénix, cuando el resto del mundo había perdido todas las esperanzas de sobrevivencia, debido a las muertes y secuelas dejadas por la pandemia Covid-19.

En la actualidad, el país muestra otras condiciones económicas, una situación que refleja mejores expectativas y confianza hacia el porvenir, en medio de propuestas de reformas estructurales que la hará más moderna, más institucional y más funcional financiera y económicamente hablando.

Hoy, el crecimiento económico del país es toda una realidad, recibiendo el reconocimiento y admiración de los gobiernos de la región, al constituirse en la 7ma economía de América Latina y el Caribe y, la de mayor crecimiento de los últimos años. En los primeros 7 meses del presente año el país creció 5%.

Este resultado coloca a la República Dominicana como la economía de mayor incremento interanual en Latinoamérica, conforme la última información disponible a la fecha, publicada por los países del área.

El comportamiento observado hasta el momento, ha tenido lugar en un entorno de estabilidad de precios como resultado de las políticas monetarias y fiscales implementadas, lo que ha permitido sortear de manera oportuna los factores de riesgo para el desempeño de la economía dominicana.

De ahí que el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, al intervenir en la Conferencia sobre la Inversión en Infraestructura en América Latina y el Caribe del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y Financial Times, sobre identificación de oportunidades para inversores y gestión de activos.

Estabilidad

En dicho foro, el presidente destacó la estabilidad económica que vive el país que por más de 50 años la economía dominicana ha registrado un logro notable en la región en cuanto a crecimiento, lo que convierte a la nación en la de mayor vocación de inversión por su favorable clima de negocios, presentar el mejor índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), riesgo país, menor que el de otras naciones, con calificación de grado de inversión, lo que permite un menor costo de acceso a los mercados financieros.

El primer mandatario consciente de que el país requiere de mayor inversión en el sector energético señaló que se requieren de unos US$5,400 millones para mejorar la generación, transmisión y distribución de energía.

También resaltó que su gobierno conocedor de la importancia de la conectividad que se requiere para insertarse en el concierto de naciones altamente interconectadas, resaltó que el país ya cuenta con 10 puertos marítimos que manejan carga internacional, camino a alcanzar los 2,5 millones de contenedores de 20 pies (TEU) al año y también 8 aeropuertos que le conectan con 170 destinos en todo el mundo.

Se han construido numerosos puertos turísticos y muelles pesqueros y en Manzanillo se construye un muelle logístico multimodal que acercará aún más las exportaciones dominicanas a la costa este de Estados Unidos.

El sector privado dominicano da muestra de un gran dinamismo comprometido con asociaciones público-privadas para ampliar, construir y operar puertos y aeropuertos.

Dada la importancia que reviste la conectividad para el comercio, el turismo y las inversiones, recientemente se firmaron importantes acuerdos de cielos abiertos con Estados Unidos y Canadá.

No es teoría, son hechos palpables, la nación dominicana se encamina hacia la consolidación económica. Conforme la encuesta del mercado laboral del Banco Central de la República Dominicana ésta arrojó que se generaron 238,972 nuevos puestos de trabajo respecto a abril-junio 2023, alcanzando por primera vez la cifra de 5,002,384 trabajadores en abril-junio de 2024.

La tasa de desocupación abierta se ubicó en 5.3% en abril-junio último, exhibiendo una reducción interanual de 0.3 puntos porcentuales.

Entre las reformas que hoy se plantean, una de las más significativas, es la fiscal, la cual tiene como objetivo básico, buscar el control del déficit fiscal o público y fortalecer la capacidad del Estado para suplir las necesidades fundamentales de la población.

También procura poner al Estado en mayor capacidad de financiar la educación, la salud, energía, seguridad pública, protección del medio ambiente y justicia.

La propuesta de reforma fiscal integral, plantea que la carga tributaria recae mayormente sobre las personas que más pueden.

Como se advierte una vez más, el gobierno dominicano tiene los pies sobre la tierra, sus metas, objetivos, visión, misión, políticas y filosofía son claras, pues el gobierno sabe que el que no sabe para donde va, ya llegó y, en cuanto hacia donde es conducida la nave no hay dudas, no hay desconocimiento, la brújula señala con mucha precisión hacia donde el gobierno dirige el país, que no es más que hacia un futuro concreto-real, promisorio, sólido con seguridad económica, financiera, política y social.

