Cambios en la Semana Santa

Cada año, desde que se aproxima la Semana Santa, se reactivan dos bloques sociales en el país. El primer bloque es de tipo religioso y propugna porque durante la Semana Santa las familias se recojan en sus hogares y se dediquen a la reflexión, porque asistan a los templos cristianos buscando su reconciliación con Dios y a expresar con oraciones fervientes el agradecimiento eterno a Jesucristo por su sacrificio de hacerse hombre y venir a la tierra a pagar con su sangre por los pecados de todos los seres humanos, que heredamos el pecado de Adán y Eva en el Edén-

El otro bloque tiene carácter comercial y promueve los deportes en los ríos y las playas, las reuniones grupales y las manifestaciones de alegría, como una forma de expresar la gratitud a Jesucristo. Todo esto, tendente a estimular las fiestas y el consumo de bebidas alcohólicas, tanto en las playas como en las ciudades, logrando cada año, grandes ventas de sus productos.

Generalmente, las familias que se deciden por visitar playas, ríos y lugares turísticos buscan entretenerse y disfrutar y se olvidan de los motivos religiosos que dan origen a estas celebraciones. Esta particularidad es aprovechada por los comerciantes para elevar los precios de todo lo que se consume, sobre todo de la carne de pescado, que es muy requerida por las personas que se abstienen de comer carne roja durante toda la Cuaresma, o al menos durante la Semana Santa.

También muchos hoteles suelen hacer lo mismo. Recuerdo que hace un año fui por razones de trabajo a Barahona el Lunes Santo. Había hecho mi reservación en un hotel del malecón de dicha ciudad. Después de iniciar el registro de mi llegada al hotel, me encontré que al momento de pagar me cobraban exactamente el doble del precio que me habían dado al momento de hacer la reservación. Como justificación me dijeron que en Semana Santa, los hoteles duplican el precio de sus habitaciones. No valieron los reclamos.

Al comentar la experiencia a un colega, me dijo que a él le había sucedido lo mismo en el mismo lugar y optó por irse a otro hotel. Pero de paso fue a la fiscalía a levantar una querella y si mal no recuerdo, también a la oficina de control de precios, lugares en donde tomaron su querella, pero posteriormente no hicieron nada. De modo que de poco sirvió el que hiciera su berrinche y se molestara en ir a quejarse.

Las costumbres y tradiciones han cambiado mucho con el tiempo. En mi niñez, a nadie se le ocurría ir de fiesta a una playa en Semana Santa y, de hecho, la ingesta de bebidas alcohólicas estaba prohibida. Es más, hay que decir que existían leyendas de que las mujeres que se bañaban en la playa se convertían en sirenas y, se sobreentendía que en esos días no se debía tener relaciones sexuales, En las casas se preparaba locrio de arenque o de bacalao para no ingerir carne roja y con mucho recogimiento solo se salía de las casas para compartir con los vecinos habichuelas o habas con dulce, sobre todo el Viernes Santo.

Había quienes proclamaban que desnudarse, por la razón que fuera era pecado, lo que conllevaba a que en esos días se desmejorara la higiene personal en la mayoría de los creyentes fervorosos, pues solo se daban baños de aseo. El único día en que había manifestación de alegría era el Domingo Santo. En todos los barrios se preparaba un muñeco al que se solía vestir bien y se le colgaba de un poste, simbolizando el ahorcamiento de Judas, después de traicionar a Cristo por 30 monedas de plata.

En algunos lugares, después se inventaron rellenar el muñeco de cohetes y después de colgado le prendían fuego y era frecuente tener que correr huyendo a las explosiones y el fuego de los cohetes. Estas cosas ya no se ven y lo común es que el sábado por la noche se anuncien fiestas con orquestas en numerosos lugares.

Me parece una pena que se hayan ido diluyendo hasta casi perderse estas tradiciones tan ingenuas y hermosas. Creo que se deben seguir tomando esos días para la reflexión, la asistencia a los templos y la búsqueda del perdón de los pecados. A fin de cuenta, los paseos playeros acompañados de la ingesta de alcohol a lo que han dado lugar es a que cada año se incremente el número de muertos y heridos en accidentes automovilísticos y reyertas.

