Cambiar estrategias, replantear  tácticas y planes de trabajo

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Tres grandes acontecimientos noticiosos a nuestro modo de ver fueron los protagonistas fundamentales del escenario social, político y deportivo de la semana que acaba de transcurrir en la República Dominicana.

El primero, el paso por el territorio dominicano de la tormentosa Tormenta Franklin, quien a su paso dejó un saldo de varios muertos, inundaciones, daños a carreteras, puentes, caminos vecinales, así como enormes impactos negativos a grandes plantaciones de guineos y plátanos en campos de la provincia de Azua.

El segundo, lo constituye la obtención de la medalla de oro por los 400 metros planos del Mundial de Atletismo Budapest 2023 de la dominicana Marileidy Paulino, en un tiempo récord de alrededor de 48 segundos.

Y el tercero, fue el anuncio hecho por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado sobre la alianza política de cara a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del próximo 2024, entre los partidos de la Liberación Dominicana(PLD), Fuerza del Pueblo(FP) y Revolucionario Dominicano(PRD).

Ahora bien, de esos tres acontecimientos que hemos enumerado cada uno con sus efectos positivos y negativos ya conocidos, hay uno que por su dimensión y los actores que involucra deberá ser en los días y meses por venir tema de debate.

Y no es para menos, ese anuncio de alianza desde el momento mismo que se dio a conocer impactó de mil maneras la psiquis no sólo del país político, sino, de los líderes principales del Partido Revolucionario Moderno(PRM) y aquellos que no proyectaban en lo inmediato la posibilidad de un acuerdo de esa naturaleza entre esas fuerzas políticas en reciente conflicto.

Al margen, de si esa esa alianza vencerá en los dos procesos electorales del 2024 por venir, de que la misma sea calificada de unión de “maco y cacata”; lo cierto es que mirándolo de manera objetiva y pragmática a partir de ella el escenario político dominicano cambia y lo pone de lo más interesante.

Todo parece indicar, que el pastel electoral para el 2024 vuelve a polarizarse entre dos frentes, uno encabezado por la Alianza Opositora para el Rescate de la República Dominicana y el otro por el oficialismo representado por el PRM y más de una decena de organizaciones y movimientos políticos que le acompañarán.

Definitivamente, el referido acontecimiento político lo cambia todo y empuja a todos los partidos políticos involucrados en la carrera por obtener y retener el poder, a cambiar sus estrategias, replantear sus tácticas y planes de trabajo. No hay dudas.

