Cámara de Diputados reconoce al comunicador Álvaro Arvelo hijo

El acto de entrega del reconocimiento.

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados entregó este jueves un pergamino de reconocimiento al comunicador Álvaro Arvelo hijo por su destacada trayectoria profesional como periodista y cronista deportivo en República Dominicana.

El reconocimiento es fruto de una resolución aprobada por el hemiciclo, de la autoría del diputado de ultramar Ramón Ceballos.

La entrega de la distinción tuvo lugar en la cabina Willy Rodríguez de la Z 101, encabezada por Orfany Méndez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

“A nosotros nos honra reconocer hoy la trayectoria de Álvaro Arvelo hijo, un comunicador que ha entregado mucho conocimiento al país y que ha dado un gran legado en el deporte, especialmente en el ajedrez, siendo uno de sus primeros promotores en la República Dominicana” resaltó Méndez al hablar en la ocasión.

“Personalmente no conozco a Álvaro Arvelo, pero sí conozco su trayectoria y eso es lo que hemos valorado, así que no es una acción de un club de amigos, sino una valoración en función de lo que ha hecho por este país y lamentamos que por razones de salud no esté presente recibiendo este reconocimiento y le deseamos pronta recuperación”, expresó Ceballos.

El homenaje fue recibido por Bienvenido Rodríguez, presidente de Z101, quien definió a “don Álvaro” como “un verdadero hermano”, tanto para él como para cada uno de los integrantes del elenco del programa “El Gobierno de la Mañana”.

Álvaro Arvelo hijo nació el 1 de noviembre de 1940. Durante su ejercicio profesional de más de cincuenta años como periodista, ha manejado con gran dominio temas sobre deportes, cultura, política, ciencia, historia, entre otros.

En 1979 fue condecorado por el presidente Joaquín Balaguer con la orden de Duarte, Sánchez y Mella en grado de Caballero.

En 2001, la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional lo declaró Hijo Meritísimo de la Ciudad de Santo Domingo, y en ese mismo año, fue condecorado por el expresidente Hipólito Mejía con la orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Comendador.

cfl-am