Cámara de Diputados distingue a figuras de medicina y cultura

La entrega de los reconocimientos

SANTO DOMINGO. – La Cámara de Diputados de la República Dominicana distinguió a dos prestigiosas figuras de la medicina y de la música: el Dr. José Antonio Peguero Calzada y el cantante José María Veras Batista (Joe Veras).

Peguero Calzada realizó importantes aportes a la medicina y a la neurocirugía, mientras Veras contribuyó con su música a la cultura dominicana.

En una ceremonia en el Salón Hugo Tolentino, encabezada por el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, los homenajeados recibieron este miércoles pergaminos de reconocimiento.

Las propuestas de los galardonados resultaron aprobadas por unanimidad en el hemiciclo.

HOMENAJEADOS

En sus palabras, Pacheco expresó el alto honor de la entrega del pergamino, en nombre de todos los diputados, a un científico de la República Dominicana que posee un altísimo valor en el país.

Agregó que Peguero Calzada ¨es uno de los primeros de esta ciencia de la neurocirugía (…)¨ y recordó su dedicación a la investigación.

Con relación al cantante Joe Veras, el líder de la Cámara destacó que, viniendo desde abajo triunfó a “sangre y fuego, rompiendo todo paradigma”, y trascendió con su arte en la vida musical nacional e internacional.

HABLAN LOS HOMENAJEADOS

En su agradecimiento, Peguero Calzada, calificó el momento de muy especial en su vida y refirió que ¨cuando se recibe un homenaje de esa magnitud, se llega a la conclusión de que al final de la jornada, las cosas no se hicieron mal¨.

De su lado, Veras también habló sobre la distinción y dijo que para él significa mucho, no solo como artista, sino como dominicano orgulloso de sus raíces.

En la entrega participaron congresistas, personalidades del ámbito de la medicina y de la cultura, familiares y allegados.

agl/of-am