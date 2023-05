Cámara de Cuentas: pelota bien caliente para el Congreso y el Presidente de la República

Para comenzar dejó claro el tema de la acusación al presidente de ese organismo. Todo se manipuló para dañar y desacreditar la imagen del CCRD por esa vía, y retrasar todos las auditorías y por consecuencias la lucha contra la corrupción en los tribunales.

Dejó claro el tema de la ilegalidad de las actuaciones de las que habló el Presidente de la CC y que muchos la querían usar en contra de esa Institución y el mismo Janel.

Dejó claro que allí dentro sigue la misma estructura corrupta, el mismo personal corrupto y las mismas malas prácticas. Y cómo ellos están atado, impedidos para cambiar eso. La misma ley genera la ingobernabilidad dentro del pleno.

Mi pregunta es: porqué no han sido juzgados eso “maquillistas”? Cómo es posible que estén en funciones?

Dejó claro en manos de quienes está el estorbo y el bloqueo para que la CCRD pueda hacer sus funciones de forma justa y correcta. “Una” de las tres miembros es la que estorba para que el País vaya por caminos de justicia.

Dejó claro en un solo ejemplo cómo se dan las manipulaciones y los engaños en el pleno. Convocan para una cosa y tratan otras. Así de claro!

Y cómo buen jurista, lanzó una pregunta: Quién se beneficia si la CCRD sigue inoperante, bloqueada para ejercer sus funciones?

Dijo más: “La CCRD nunca en la historia ha podido auditar la ejecución presupuestaria de algún Gobierno”.

Denunció y advirtió: Lo que ha estado pasando con la CCRD es que la quieren minar, estorbar para que los procesos legales que hay y que puedan venir sean estorbados y no terminen en la justicia.

Denunció que un mes antes de que este pleno tomará posesión, el anterior aprobó la no trasparencia hacia fuera de las actuaciones de la CCRD. Y que para cambiar eso, habría que someterlo de nuevo, y que Él lo ha propuesto al presidente de la CC para hacerlo.

Mario Arturo Fernández habló tan contundente y claro como manso y humilde.

A la pregunta: qué reflexión tiene usted si lo desvinculan?, respondió algo así:

Cuando se actúa correctamente y como consecuencia te sucede algo incorrecto, es válido, no importa, lo acepto. Si he actuado correctamente delante de Dios y las leyes, y por eso me hacen un juicio político y me desvinculan, para mí sería un honor.

Mario Arturo Fernández le puso la pelota bien caliente al Congreso, y al Presidente de la República.

La CCRD está en capacidad de generar más de 100 Auditorías en lo que le resta de tiempo…está en manos de ustedes que esto funcione o no.

Está claro, cuando dijo: Tenemos los recursos económicos y tecnológicos (IA) para actuar, no nos dejan. Sabemos qué hay que hacer, no nos dejan.

El Pais sabe quienes están actuando a su favor y quienes en su contra dentro de la CCRD, si hay que hacer juicio político, el Congreso sabe sobre quienes hacerlo. Espero no se equivoquen.

El Congreso que aproveche y modifique la ley o que busque una solución para que la CCRD puede ejercer sus funciones.

Para mMi, todo el peso de la responsabilidad está sobre el Presidente de la República. Su decisión pondrá en evidencia su verdadero interés en combatir la corrupción presente, pasada y futura.

Felicito la valentía del Miembro de la CCRD Mario Arturo Fernández, y que el Dios que invocó le proteja, le guarde del maligno y le siga siendo fiel.

jpm-am