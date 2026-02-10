Caen en RD exportaciones de medicinas; aumentan compras

Santo Domingo, 10 feb.- Las exportaciones de medicamentos producidos en la República Dominicana descendieron 10.8 por ciento en 2024, al pasar de 612.2 millones de dólares en 2023 a 545.8 millones, informó hoy el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

El documento señala que el país continúa siendo un importador neto de productos farmacéuticos, debido a su alta dependencia estructural de la oferta externa para suplir la demanda nacional.

En ese sentido, las compras mantuvieron una tendencia creciente durante el período 2015-2024, con un aumento promedio anual de 7.4 por ciento, al pasar de 552.2 millones de dólares en 2015 a mil 47 millones 200 mil dólares en 2024.

El informe explica que el mayor incremento se produjo en 2021, cuando las entradas de mercancías aumentaron 72 por ciento impulsadas por la pandemia de la Covid-19, que elevó significativamente la demanda de medicamentos e insumos sanitarios.

Entre 2021 y 2024, las importaciones acumuladas totalizaron cuatro mil 193 millones de dólares, concentradas principalmente en remedios para fines terapéuticos o profilácticos, que representaron el 74.9 por ciento del total.

También destacaron las compras de vacunas «para medicina humana» (9.7 por ciento) y productos sanguíneos para usos terapéuticos y diagnósticos (5.9 por ciento).

En cuanto al origen de las importaciones, Estados Unidos fue el principal proveedor en 2024, con el 12.5 por ciento del total, seguido por India (10.2 por ciento) y Alemania (8.5 por ciento).

Respecto a los envíos internacionales, Estados Unidos también se mantuvo como el principal destino, concentrando el 57 por ciento del total, seguido por Países Bajos (11.6 por ciento) y Brasil (5.6 por ciento).

of-am