Cadena de oración para sacar del poder a Trump y secuaces

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 -Los que, como yo, indujimos a votar por Donald Trump, nos equivocamos de medio a medio. Cometimos aquel error, inducido por una circunstancia muy específica. Trump prometía terminar con la guerra proxy en Ucrania en 24 horas y con el genocidio en Gaza en poco tiempo. Además, prometía no más golpes de Estado e intervenciones en América Latina; no más operaciones encubiertas de la CIA; no más Plan Cóndor; no más Escuela de las Américas; no más bloqueos, embargos y sanciones; no más asesinatos selectivos de líderes políticos, sindicales y sociales. Con estas promesas, veíamos al final del túnel la paz del mundo y, por consecuencia, el comienzo de una era de libertad y progreso para todas las naciones. Veíamos la instauración del reinado universal de la verdadera democracia.

2 – Sin embargo, confieso que, en medio del interregno para tomar aquella decisión, la duda fue una constante, puesto que no ignoraba el lobo rapaz que era ese empresario mafioso de bienes raíces. En aquel tiempo, aún no habían sido publicados los archivos de Jeffrey Epstein, donde hay evidencias de que Trump es un pederasta y un depredador sexual; si ese dato lo hubiese conocido, jamás hubiese votado por él, ni pedido que otros lo hagan, tal como lo hice.

3 – Como dije, votar por Trump y llamar a que otros lo hagan fue una acción inducida por una circunstancia que presentaba una disyuntiva: o votamos por los demócratas para que sigan las guerras, o votamos por Trump para que paren las guerras. Con esa ilusoria creencia jugamos a la esperanza, apostando al beneficio de la duda, a sabiendas de que estábamos frente a un narcisista psicópata y de cara a un mentiroso compulsivo y sin escrúpulos. Repito, en aquel tiempo, aún los archivos de Jeffrey Epstein no habían sido publicados.

4 – Desgraciadamente, en las elecciones del 5 de noviembre de 2024 las opciones eran entre dos males. Aquello era como elegir entre Belcebú y Satanás. Por esa razón, en los días anteriores a esas elecciones publiqué un artículo con el título: “Donald Trump, un mal necesario”. Es que tanto la candidata demócrata (Kamala Harris) como el candidato republicano (Donald Trump), ambos eran sumamente malos.

Donald Trump ante la concurrencia de conflagraciones y de crisis económicas y sociales a nivel mundial.

5 – Actualmente, y desde hace mucho tiempo, nuestro planeta está en crisis climática y padeciendo hambrunas atroces, lo mismo que desigualdades sociales extremas y guerras por doquier, con la agravante de que en este momento estamos a punto de ser controlados por la llamada inteligencia artificial, con la cual los superricos tomarán el control de todos los procesos técnicos y de producción industrial, así como los financieros y económicos a favor de ellos. Por esta concurrencia de eventos, la economía mundial y los conflictos sociales se han dimensionado y tornado de una complejidad que espanta.

6 – Todos estos factores negativos y sus calamidades son el producto de las acciones siniestras de un puñado de megamillonarios sin alma y sin escrúpulos, que son los dueños de las corporaciones transnacionales y de todos los medios de producción. Para peor, por culpa de la codicia y egoísmo de ellos, estamos en riesgo de arribar a una “Tercera Guerra Mundial”. Todas las condiciones referidas han generado una situación que parece irremediable, puesto que el actual presidente (Donald Trump) lo que está haciendo es empeorar las cosas. Trump ha engañado a todos sus votantes. Nos prometió traer la paz al mundo, y ha resultado todo lo contrario. Ha resultado tan belicoso, que el “Departamento de Defensa” lo ha renombrado por “Departamento de Guerra”.

7 – Por otro lado, desde que Trump asumió el poder, ha emergido su verdadera personalidad. Aparte de ser un depredador sexual de mujeres y niñas, es mentiroso, autoritario, codicioso hasta lo obsceno, es cínico y perverso, es vulgar, egoísta e inculto, megalómano, narcisista, misógino, racista e inhumano; apoyar a Benjamín Netanyahu y el genocidio en Gaza le dan esa categoría macabra. A este demonio de hombre, la humanidad pensante y gente de bien lo queremos fuera del poder.

8 – Desgraciadamente, en el presente, entre los candidatos a la presidencia que se vislumbran para el futuro, no vemos que alguno de ellos tenga la capacidad intelectual ni la humanidad para gestionar y revertir la crisis señalada. Para peor, Europa tampoco tiene gobernantes idóneos; es más, ni mediocres, porque los actuales son patéticamente estúpidos. Los de esta calaña no alcanzan el grado de mediocres, sino la jerarquía de demonios y de estúpidos. A quienes gestionan las ruinas de sus respectivos países y que administran para llevarnos a una “Tercera Guerra Mundial”, no se les puede categorizar de otra manera. Son diabólicos y estultos en potencia.

9 – En este mundo hay mucha hambre por falta de comida; millones mueren y morirán por enfermedades que, desatendidas, se convierten en catastróficas; hay millones sin techo, sin agua potable y sin electricidad. Hay millones de seres humanos que hoy no han probado un pedazo de pan y que agonizan inermes a la intemperie o debajo de un puente porque no tienen un techo. En este planeta hay millones de niños y niñas que no van a la escuela, precisamente por la falta de escuelas. El caso más cruel y espantoso de esta especie lo constituye la matanza de niños en la Franja de Gaza, una masacre que apoya Trump suministrando dólares y armas a Israel que serán usadas para bombardear las ciudades donde viven miles de niños gazatíes, que, fumigados por el napalm, fueron achicharrados como si fueran moscas.

Trump, Netanyahu y Marco Rubio: ¿discípulos de Dios o santanas?

10 – En esta tierra de Dios, la humanidad sufre lo indecible con las tantas guerras que la azotan. En esta situación, a Trump le da con que los países destinen el 5% de su PBI para la compra de armamentos y pertrechos de guerra. ¡Al diablo! —dirá él— los que pasan hambre es por su culpa, porque son vagos y porque no tienen iniciativas. Presas, canales de riego, tractores para el campo, escuelas, hospitales, electricidad y carreteras no son importantes para Trump. Su prioridad son las maquinarias de guerra para muerte y destrucción. ¿Piensa así un hombre de bien?, ¿un hombre de Dios? Si este Trump, Netanyahu y Marco Rubio no son discípulos del diablo, ¿entonces quiénes lo son?

11 – ¡Ay, señores!, perdonen la digresión para decirles lo siguiente: Estuve leyendo que el arrogante Marco Rubio está exigiéndole a Delcy Rodríguez que se aboque por las buenas a la transición democrática en Venezuela, porque de lo contrario, va a ser por las malas. Espero que este engreído que se cree un semidiós le diga lo mismo a Netanyahu: “¡Pare el genocidio en la Franja de Gaza por las buenas o absténgase a las consecuencias!”. De no plantearle esta advertencia al fascista carnicero en cuestión, Rubio vendría a ser un cínico y cobarde, que usa el doble rasero como filosofía de su rampante vida.

La existencia en un mundo al revés

12 – Es lamentable decir que este es un mundo al revés; y atormentado y convulsionado por las tantas guerras, por el cambio climático, la pobreza y desigualdades sociales extremas. También, golpeado por la corrupción generalizada y la depravación extrema de la presente generación de jóvenes y adultos, cuyo cerebro es un casete de piedra, formateado con antivalores y estupideces, con la agravante de que estados imperialistas están dirigidos por un puñado de hombres y mujeres codiciosos y despiadados como Donald Trump y sus secuaces. Por consecuencia, con imperios, gobernantes y gobernados como estos, la suerte de la humanidad, al parecer, pinta apocalíptica.

13 – Esta situación, para salvarla, urge del conjunto ciencia, fe, espiritualidad y amor, el cual, aplicado para revertir la debacle cívica y moral de la humanidad y la destrucción del medio ambiente referidos, requiere eliminar las causas que generan dichos males.

14 – Esta misión que precisa de ciencia y amor, necesita de pueblos y gobernantes concientizados y con la naturaleza espiritual para tal tarea. Entonces, es axiomático que Donald Trump, ni Marco Rubio y demás cortesanos imperialistas, no son los entes apropiados para llevar a cabo semejante empresa, dado que este encargo es para hombres de bien, no para demonios como ellos.

Una cadena de oración para que por ellos doblen y repiquen las campanas.

15 – En esta condición de guerra permanente, llamo a la humanidad a que realicemos una cadena de oración para pedirle al Creador de todas las cosas que tenga conmiseración de este mundo que va a la deriva, rumbo a la destrucción con una “Tercera Guerra Mundial”. Le pedimos a ese Dios que mande sus rayos justicieros a que fulminen a los gobernantes abominables, como Donald Trump, Benjamín Netanyahu y secuaces como Marco Rubio. ¡Que los saquen del poder, y que de una vez la Parca los agarre, sean llevados al averno donde pertenecen! ¡Que por ellos doblen y repiquen las campanas, para salvar la humanidad!

A modo de conclusión

16 – Para finalizar, solo espero que todas esas energías de la ciencia, la espiritualidad y el amor, unidas en cadena de oración, atraviesen el cosmos, de modo que, poderosas, lleguen al mismo corazón del cielo donde dicen que habita el ente constructor de todo lo creado. Que nuestros ruegos induzcan a esa divinidad a exorcizar y conjurar a los demonios íncubos que gobiernan en esta tierra con perversidad; porque solo saben de guerras, concupiscencia y abominaciones, de lucro, codicia, mentir, de pederastia, de profanar y robar, de saquear, matar, asesinar, destruir y masacrar a sus congéneres. Que ese Dios nos oiga, para que su mundo no siga gobernado por un ejército de malvados que solo saben sembrar cizaña y ocasionar muerte y destrucción para aflicciones, atraso y deshonra de la humanidad.

El que tenga oídos, que oiga…