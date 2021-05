Buscando un equipo ideal para un eventual regreso de Albert Pujols

LOS ANGELES.- La noticia de que Albert Pujols fue designado par asignación por parte de Los Angeles Angels sorprendió a todos los dominicanos y al mundo del béisbol profesional. El dominicano se encontraba en su último año de contrato con el jugador, el cual inició en el año 2012.

Los Angels dijeron en su rueda de prensa del jueves que Pujols quiere jugar a diario, pero que en el equipo no tiene espacio en estos momentos y que la petición del pelotero fue que, si el equipo iba a reducir su tiempo de juego, le fuese otorgada su libertad. “The Machine” aún no comenta nada de forma oficial al respecto de dichas declaraciones o de si el equipo hizo el esfuerzo por buscar un acuerdo, luego de que fuese reportado de que la decisión de sentarlo en la banca en su más reciente partido provino desde las oficinas y no de su mánager.

Ante la incógnita que ahora rodea el futuro de Pujols, queda preguntarse qué ocurriría si el dominicano sale de “waivers” dentro de unos días y decide que quiere continuar jugando. Si el retiro no es una opción que vaya a tomar por lo pronto, queda meditar cuáles son los conjuntos más convenientes para insertar al dominicano en su alineación.

La primera idea que llega a la cabeza es un posible regreso a St. Louis Cardinals, el equipo con el cual inició su carrera, en una ciudad que le entrega el corazón en cada oportunidad que puede.

El problema principal de un regreso a los Cardinals o a cualquier equipo de la Liga Nacional es que para este año no se aprobó el bateador designado universal y en el caso particular de las “aves rojas”, estas cuentan con Paul Goldschmidt, una superestrella en la inicial, al cual no lo colocarán en banca para dar tiempo de juego a Pujols, por lo que un regreso a St. Louis sería más simbólico que una opción de juego.

Lo mismo aplicaría por los otros catorce equipos de la Liga Nacional, los cuales darían tiempo de juego reducido en la primera base para alguien que quiere jugar más tiempo. Es por ello que la Liga Americana es la opción ideal para un eventual regreso de Pujols.

En la Liga Americana, el equipo ideal para Pujols sería Chicago White Sox. Su dirigente es Tony LaRussa, para quien Pujols jugó durante su tiempo en St. Louis. Las lesiones de Eloy Jiménez y Luis Robert abren la posibilidad de buscar a otro bateador, pero con Yermín Mercedes bateando en la forma en que lo está haciendo y con José Abreu en la inicial, también habría problemas para insertar a Pujols en la alineación diaria.

Equipos en reconstrucción como Baltimore Orioles y Texas Rangers también hacen sentido, ya que le otorgarían la oportunidad de ver turnos con más frecuencia, por lo que serían opciones viables.

¿Pero qué tal los Red Sox? Boston tiene al novato Bobby Dalbec jugando en la inicial y rotando a otros jugadores en dicha posición, es por esto que también podría ser un lugar que haga sentido para Albert Pujols.

Houston Astros, que tiene una crisis de imagen producto del esquema de trampa realizado en 2017, podrían beneficiarse de tener la presencia de un jugador tan querido y respetado como Albert Pujols dentro de sus filas.

Pase lo que pase, si Albert Pujols decide volver a jugar, dependerá de las necesidades que tengan los equipos interesados, aunque la posibilidad de que se haga historia junto al jugador, al acercarse a los 700 jonrones, podría ser un atractivo para algunas franquicias.

of-am

