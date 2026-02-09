Buscan soluciones a problemas afectan boxeo en ruta a JJCC26

Primitivo Cadete, Franklin De la Mota, Rubén García, Kelvin Cruz, Bienvenido Solano Ramón Leonardo y Radhamés Díaz.

SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Boxeo y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz plantearon posibles soluciones a situaciones que afectan a este deporte en ruta a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En el marco de una reunión, Rubén García, presidente de la Federación, dijo que el ministro Kelvin Cruz le manifestó que si hay un deporte que merece la atención de las autoridades ese es el boxeo, debido a su trayectoria de éxitos en las diferentes competencias internacionales.

Además de García, la comisión de FEDOBOXA estuvo integrada por el inmortal del deporte Bienvenido Solano, el secretario general, Ramón Leonardo y el periodista Primitivo Cadete.

El ministro Cruz estuvo acompañado por el viceministro Franklin De la Mota.

García agregó que el ministro Kelvin Cruz se mostró en la mejor disposición de explorar posibles soluciones a algunos de los problemas que afectan al boxeo olímpico.

El funcionario planteó que promoverá una reunión con el ministro de la Vivienda y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó , quien tiene a su cargo la construcción y reconstrucción de las instalaciones que servirán de escenarios a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Ese encuentro podría ser este lunes e incluiría una visita al gimnasio de boxeo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte”, expuso García.

Añadió que el ministro de Deportes también auspiciará una reunión con el presidente del Comité Organizador de los juegos, periodista José Monegro.

“Esta actitud del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, le lleva tranquilidad a los miembros directivos de la Federación, a los atletas y toda la familia del boxeo nacional”, dijo Garcia.

Recordó que el boxeo dio al país su primera medalla olímpica, en los puños de Pedro Julio Nolasco bronce, Los Ángeles 84).

Además, fue un boxeador el primer atleta nacido en República Dominicana que hizo sonar el himno nacional en los Juegos Olímpicos (Félix Díaz, oro en Beijing 2008).

A ello se agrega que el primer atleta dominicano en ganar medalla de oro en los Juegos Panamericanos también fue un boxeador: Joan Guzmán, Mar del Plata, Argentina, 1995.

En la última edición de los Juegos Olímpicos, París 2024, de tres medallas obtenidas por el país, dos fueron aportadas por el boxeo (Yunior Alcántara y Cristián Pinales, bronce cada uno).

of-am