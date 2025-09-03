Bukele vs Leonel, Danilo y Abinader (OPINION)

EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.

Este hombre (Bukele ) no es perfecto. Usted puede estar o no de acuerdo con él! Yo tengo mis diferencias muy claras con él. No estoy de acuerdo con la reelección indefinida que logró establecer en el país centroamericano.

Hasta de dictador usted lo puede acusar. Pero El Salvador bajo su gobierno, se ha convertido en uno de los países más seguros del mundo (Hasta el 29/08/2025 tenía más de mil días sin un sólo homicidio).

En otras palabras, su gobierno ha cumplido el mayor anhelo de la ciudadanía: garantizar la integridad física y proteger el bien más valioso de los salvadoreños y residentes —la vida— mediante una política de seguridad pública sólida y efectiva.

Yo no quiero crecimiento económico alto; ni baja inflación; ni bajo desempleo; ni democracia disfrazada de libertinaje: ni festival de pensiones a base de deudas, ni un gobierno grande e ineficiente, si no tengo la seguridad de salir a las calles, porque la delincuencia me podría colocar en sus estadísticas (#).

Ni Leonel, ni Danilo y mucho menos Luis Abinader, ninguno ha logrado mejorar ni mínimamente la seguridad ciudadana; ni han resuelto un sólo de los grandes problemas de los dominicanos.

(La propia inseguridad pública (criminalidad), los apagones, la escasez de agua, la salud, la educación, la corrupción, la impunidad, la haitianización descontrolada, el desempleo, el alto costo de la vida, etc.).

Por eso ninguno es referente absolutamente de nadie fuera de la República Dominicana. Excepto para sus financiadores electorales (empresarios) que hacen negocios con el pendejo Estado; de sus empleados durante sus gobiernos; de sus tradicionales adulones; y de los que se han o se están actualmente haciendo ricos o más ricos en sus gobiernos!

Salga a votar

Si usted pertenece a la clase media, no se quede en casa el día de las elecciones. Salga a votar en contra de los tres proyectos (PRM, FP y PLD), que, pese a sus ligeras diferencias, comparten la misma agenda: endeudar al país, enriquecer a sus líderes y a los empresarios que financian sus campañas, y otorgar pensiones inmerecidas a sus aliados y militantes, incluso a personas de clase media que no las necesitan, todo financiado con nuevas deudas.

No se deje engañar por sus discursos aparentemente diferentes; son lo mismo, solo envueltos en distintos colores y paquetes.

jpm-am