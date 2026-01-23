Bukele exporta la mano dura: Ramfis la propone en RD (OPINION)

En la política latinoamericana hay ideas que ya no se quedan en su país de origen: se convierten en modelo, se replican y se “exportan”. Con la seguridad pública pasa exactamente eso. Lo que Nayib Bukele consolidó en El Salvador hoy se proyecta hacia la región, y Costa Rica lo acaba de mostrar de manera abierta: el presidente salvadoreño participó en un acto ligado a una megacárcel costarricense inspirada en el esquema del CECOT, presentada como pieza clave para enfrentar el crecimiento de la violencia vinculada al crimen organizado.

Ese dato es importante por una razón sencilla: cuando un modelo se exporta, también se legitima. Y en ese mapa regional, República Dominicana no está al margen del debate. Aquí existe una figura política que, mucho antes de que Bukele asumiera la presidencia en 2019, ya venía hablando de “mano dura” como propuesta de Estado: Ramfis Domínguez Trujillo.

No es una idea improvisada “por moda”. En 2018, Ramfis ya impulsaba públicamente una campaña con el concepto de “mano dura” contra la delincuencia, colocándolo como eje central de su discurso. Y en 2019 reforzó esa línea con un planteamiento directo: un “régimen de consecuencias” para imponer respeto a la ley, el orden y la disciplina. Más adelante, en 2023, volvió a insistir en ese mismo enfoque, manteniendo coherencia en el tiempo.

Una idea que llega a tiempo para el clima dominicano

La República Dominicana vive una realidad donde el ciudadano común siente, con demasiada frecuencia, que la impunidad se mantiene de gobierno en gobierno y que la corrupción se recicla. En ese ambiente, la “mano dura” no es una frase vacía: es un reclamo social por autoridad, por reglas claras y por consecuencias reales.

Por eso el tema no debe tratarse como un “capricho” ni como un “exceso”, sino como una propuesta que puede resultar saludable y necesaria si se entiende en su esencia: hacer que la ley se cumpla sin titubeos. Ramfis ha repetido esa idea con un lenguaje que conecta con tres dolores nacionales:

Inseguridad: mayores acciones contra criminalidad, puntos de drogas, crimen organizado y bandas. Corrupción: castigo ejemplar, decomisos, persecución real, y fin del “robo sin cárcel”. Soberanía y control migratorio: un enfoque más rígido frente a la migración irregular, con reglas claras, control efectivo y respeto a los procesos, sin romanticismos ni doble discurso.

Bukele como espejo regional y Ramfis como adelantado del tema en RD

Lo ocurrido en Costa Rica demuestra que el “enfoque mano dura” se está convirtiendo en referencia continental: un gobierno toma el esquema salvadoreño como inspiración para un centro de alta contención, y lo presenta como respuesta a la escalada criminal.

La diferencia para República Dominicana es que aquí la discusión no empieza hoy: Ramfis lleva años empujándola. Es decir, mientras muchos actores políticos dominicanos han “descubierto” el tema cuando ya es tendencia regional, Ramfis lo planteó antes de que Bukele llegara al poder y lo sostuvo como marca política propia.

Esa constancia importa, porque en política la seguridad no se resuelve con frases de temporada; se resuelve con una visión persistente que se convierta en plan, en estructura y en ejecución.

En resumen: Bukele está demostrando que su modelo se proyecta más allá de El Salvador; Costa Rica ya lo exhibió como referencia para enfrentar su crisis de seguridad.

Y en República Dominicana, Ramfis Domínguez Trujillo no está “copiando” una moda: lleva años proponiéndola, cuando todavía no era el tema dominante en la conversación regional.

En un país que exige paz en los barrios, castigo a la corrupción y control real del territorio, una propuesta de firmeza sostenida en el tiempopuede ser justamente lo que muchos dominicanos llevan años esperando.

angelpuello@gmail.com

jpm-am