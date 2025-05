Breves de San Cristóbal

POR JULIO CESAR GARCIA ESPINAL

El alcalde de San Cristóbal, Nelson De La Rosa, rebatió acusaciones de ejercer nepotismo resaltando que sus hijos no están nombrados en ese ayuntamiento y que se trata de una campaña sucia en su contra.

El PRM y su presidente provincial han salido en defensa del alcalde y han expresado a través de una comunicación pública su respaldo irrestricto a Nelson De La Rosa y demás alcaldes del partido. Rafael Salazar le ha lanzado el salvavidas a su compañero de partido y ha defendido el honor de la familia De La Rosa.

La verdad es que De la Rosa no tiene mucha suerte. Antes la vice alcaldesa declaró que la han apartado de sus funciones y que no conocía que destino le han dado a los fondos que su despacho debe manejar de acuerdo a la ley 176-07. Después vino el tema del abandono en la búsqueda y rescate de una niña arrastrada por las lluvias y que gracias a unos vecinos del lugar no terminó en tragedia y luego esta acusación de nepotismo.

Quejas por la frecuencia en la recogida de basura-

El tema de la frecuencia en la recogida de la basura es un tema recurrente y muy preocupante en San Cristóbal. El casco urbano se ve mas o menos limpio, pero en los barrios los gusanos se ven asomados en las fundas de basura debido a que el ayuntamiento tarda entre ocho y die días para recoger la basura, que sigue siendo un aspecto sucio y con pocas explicaciones claras.

Los propietarios de la compañía que realiza la limpieza no dan explicaciones y la comunidad no tiene medios de comunicarse con ellos.

Del contrato para la recogida de los desechos solidos tampoco se tienen detalles que puedan arrogar luz sobre cual es su alcance, el costo para la población y las responsabilidades que han asumido. Tampoco qué cantidad de equipos tienen para estos fines y cuáles son las condiciones de los mismos.

Obituario por las Cuevas del Pomier-

El presidente Abinader pidió salvar El Pomier, conservar el medioambiente y crear la capital prehistórica de las Antillas. Los funcionarios se han pasado esta petición por donde no les da el sol y las explotaciones han continuado. Una cosa es lo que dice el líder y otra lo que dicen los mineros y parece que en este caso la mejor puja la tienen los mineros.

Los que luchan por el medioambiente en San Cristóbal, reunidos en la Plataforma San Cristóbal, dicen que no abandonarán la lucha y que la palabra del presidente debe ser respetada. Pero los funcionarios mejor no dicen nada.

Cabe recordar que las cuevas de Borbón son por su importancia histórica el mayor tesoro pictográfico de las Antillas y que la explotación en la zona de amortiguamiento este parque nacional pone en peligro la conservación de este legado histórico precolombino.

