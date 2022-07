Brayan Bello está a las puertas de esperado debut en Grandes Ligas

BOSTON.- Brayan Bello es uno de los dos lanzadores dominicanos que se encuentran en el Top 100 de los mejores prospectos de las Grandes Ligas para el 2022. Ocupando el puesto 75 de la referida lista, el derecho ha demostrado un talento particular para lanzar strikes y un sobresaliente control que lo tiene muy cerca de superar su récord personal de ponches para una temporada.

Sin embargo, la persecución de dicha marca pudiese estar a punto de ponerse en pausa, luego de unas declaraciones que fueran ofrecidas por Alex Cora, dirigente de Boston Red Sox, las cuales indican que Bello estaría cerca de su debut en Grandes Ligas.

Los Red Sox se mantienen peleando uno de los comodines (Wild Cards) de la Liga Americana, sin embargo, dos de los lanzadores su rotación (Nathan Eovaldi y Rich Hill) se encuentran fuera por lesión. Del mismo modo, el as de su escuadra de abridores, Chris Sale, aún no ha debutado en 2022, debido a una cirugía de codo y aunque inició su rehabilitación, aún la fecha para su regreso no está clara. A raíz de esto, no es descabellado pensar que Boston le estaría dando la oportunidad al mejor lanzador de sus sucursales de liga menor.

“Estamos considerando a Brayan Bello para ser el abridor del miércoles contra los Rays”, dijo Alex Cora a la prensa, con respecto a la serie que inició el lunes 4 de julio en contra de sus rivales divisionales.

“Hay muchos muchachos en el paquete vistos para muchas cosas aquí. Hemos estado hablando de esos muchachos toda la temporada. Veamos qué sucede en los próximos días”, agregó el dirigente.

Bello ha tenido una temporada sobresaliente entre las sucursales Triple A y Doble A en el 2022. En 15 apariciones (nueve en AAA y seis en AA) ha trabajado 85 entradas en las que ha ponchado a 114 bateadores y transferido a 33, mientras que ha tolerado 55 imparables para un promedio de hits y bases por bolas (WHIP) de tan solo 1.035. Ostenta una efectividad de 2.44 y un récord de diez victorias con cuatro derrotas.

El prospecto de los Red Sox fue ubicado como el cuarto mejor de ligas menores para Boston por Baseball America, señalando que es un brazo para la mitad de la rotación y alabando su bola rápida y su control, mientras que FanGraphs, por el contrario, apuntó a que el lanzador sería mejor en un rol de relevo de alto nivel (durante la pretemporada), ya que sus herramientas eran más adecuadas para un relevista.

