Braulio y Camboy Estévez se unen el 14 febrero en Hard Rock

SANTO DOMINGO. – El amor tendrá banda sonora el viernes 13 y sábado 14 de febrero con el espectáculo “Braulio y Camboy Estévez: Dos voces, dos veces para el amor”, Doblemente Enamorados, que se presentará en el Hard Rock Café Santo Domingo.

Bajo la producción general de Juan Pascual, en el contexto del mes del amor, estas leyendas de la música romántica brindarán dos conciertos cargados de sentimientos, recuerdos y grandes éxitos que marcaron generaciones.

Será un encuentro íntimo y emotivo, donde el público podrá disfrutar de canciones que acompañan historias de amor a lo largo del tiempo.

BRAULIO Y CAMBOY ESTÉVEZ

Braulio es considerado una de las voces más emblemáticas de la música romántica en español. Con una trayectoria sólida y exitosa, su repertorio incluye canciones que hoy son auténticos clásicos.

Su estilo profundo, apasionado y emotivo lo posiciona como un referente indiscutible del género, conquistando públicos en Latinoamérica, el Caribe y otros escenarios internacionales.

Por su parte, Camboy Estévez es un artista de amplia y respetada trayectoria, reconocido por su interpretación auténtica y su fuerte conexión con el público.

Su voz y su prontuario acompañan historias de amor durante décadas y es una figura querida y respetada de la música romántica, tanto a nivel nacional como internacional.

APUESTA DE LA PRODUCCIÓN

El productor Pascual apuesta a una experiencia de alto nivel artístico y técnico, con un espectáculo de calidad, en un ambiente ideal para celebrar el romance, la amistad y el poder de la buena música en vivo.

El Hard Rock Café Santo Domingo será el escenario perfecto para vivir estas dos noches especiales. Más información en boletería de Hard Rock Café Santo Domingo o al teléfono (829) 966-9908.

agl/of-am