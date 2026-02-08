Brasil y RD renuevanacuerdo de cooperación académica

SÃO PAULO, Brasil.- La Embajada de la República Dominicana en Brasil y la Facultad del Centro Oeste Paulista (FACOP) renovaron su Carta de Intención, con el objetivo de fortalecer la cooperación académica.

El documento también busca la ampliación de las oportunidades de formación superior para estudiantes dominicanos en el gigante suramericano.

La ceremonia fue encabezada por el embajador dominicano en Brasilia, Robert Takata, junto a autoridades de FACOP, entre ellas su director general, Dr. Rafael Pinelli, y el representante de la institución en la República Dominicana, Dr. Erick Núñez.

Ante directivos, académicos, docentes y estudiantes, el diplomático resaltó el valor humano y social del acuerdo y destacó que la educación es una herramienta clave para la transformación individual y el desarrollo de los países.

Señaló que la alianza permite acompañar a jóvenes de su país que apuestan por su formación profesional en el exterior, con respaldo institucional.

AMPLIACIÓN PROGRAMA DE BECAS

Como parte de la renovación, se ampliará el programa de becas de 70 facilidades en 2025 a 100 este año, mediante el esquema de un 50 % de descuento en nueve especialidades odontológicas y la incorporación de odontología legal y forense.

Desde el inicio de esta cooperación, más de 700 dominicanos se formaron en FACOP, con lo que se consolidó una relación académica que fortalece el capital humano y los vínculos bilaterales entre la República Dominicana y Brasil.

agl