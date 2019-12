Brasil y RD dominan Campeonatos Panamericanos de Judo 2019

Una de las premiaciones de los ganadores.

SAN CRISTOBAL, Republica Dominicana.- La representación de Brasil ganó los XVI Campeonatos Panamericanos de Judo realizados en femenino y masculino, evento escenificado en las instalaciones del Club Ciro Perez de esta ciudad.

Para lograr la posición los cariocas acumularon 5 preseas doradas, 1 de plata y 2 de bronce para totalizar 512 puntos en el evento que fue organizado por la Confederación Dominicana de Judo (Condojudo).

El segundo lugar fue para los locales de Republica Dominicana con cuatro de oro e igual cantidad de plata y con ocho de bronce, sumando 448 puntos del certamen que tuvo el aval de la Unión Panamericana de Judo (UPJ) la que dirige el ingeniero Jaime Casanova Martinez.

La tercera posición de la justa que sigue las enseñanzas del judo tradicional lo fue para la delegación chilena con dos de oro y tres de plata para acumular 230 puntos donde vieron acción los mas experimentados peladores del continente americano.

El cuarto lugar correspondió a Haití con una de oro e igual cantidad de plata acumulando 110 puntos del evento que tuvo reñidos combates en infantil, juvenil, senior y master a la vez que se integraron diversas katas de las depuradas enseñanzas del Maestro Jigoro Kano fundador del judo en 1882.

Por otra parte Costa Rica obtuvo la importante quinta posición con una medalla de oro en solitario y 100 puntos de la competición que contó con la supervision de la World Judo Federation (WJF) la organización que difunde el JUDO PARA TODOS como lema desde su fundación en 2011.

Las delegaciones de Estados Unidos y Venezuela compartieron el sexto puesto de la actividad que año tras año tiene como sede a la Republica Dominicana.

Los ganadores de medalla de oro por Brasil fueron Luis Gustavo dos Santos, Luiz Rodrigo, Marcelo Haguihara y Luis Gustavo dos Santos algunos de ellos haciendo gala en la ejecucion de las tradicionales Nage No Kata, Katame No Kata y Goshin Jitsu No Kata.

La presentación de estas kata ademas de los excelentes ejecutantes brasileros contó con la pareja mixta de Chile de alta calificación internacional y que esta compuesta por Elizabeth Thompson y Lizardo Suazo.

La dirección de arbitraje del evento estuvo a cargo de Franklin Perez con la colaboración de Lizardo Suazo en su condición de Director de Arbitraje de la Unión Panamericana de Judo quien impulsa un importante programa de titulación de árbitros en todo el continente americano.

Los árbitros encargados de impartir justicia lo fueron Manuel Guerrero, Elvis Mateo, Francisco Arias, Natanael Vazquez, Juan y Jhonny Villa.

Por su parte el área deportiva fue manejada por Gimbel de Leon y el apoyo técnico de Juana Morban y Fanny Bello quienes manejaron tres áreas simultaneas de competición para siete horas de combates en cada área.

La Unión Panamericana de Judo tuvo una importante representación con su presidente el ingeniero Jaime Casanova Martinez, Lizardo Suazo en su condición de director de arbitraje y Jorge Vallejos, director de gestión quienes dijeron sentirse muy satisfechos por todo el desarrollo del certamen atlético que reunió a mas de doscientos atletas participantes en una instalacion a casa llena.

Diferentes asociaciones afiliadas a la Condojudo vieron acción como lo fueron Azua, San Cristobal, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, La Vega y la Provincia Hermanas Mirabal, entre otras que componen la entidad federada nacional.

of-am