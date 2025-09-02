BRASIL: Lula anima a Bolsonaro a demostrar que es inocente

Lula y Bolsonaro

BRASILIA 2 Sep.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha animado a su predecesor, Jair Bolsonaro, a que demuestre que es inocente durante el juicio por intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, que ha comenzado este martes.

«Espero que se haga justicia, respetando el derecho a la presunción de inocencia de los procesados. Quiero que Brasil conozca la verdad y solo la verdad. Él puede defenderse como yo no pude. Y no me quejé, no lloré, luché. Si es inocente, que demuestre que lo es», ha dicho en declaraciones recogidas por el diario ‘O Globo’.

Además, ha sostenido que «la gente solo tiene que ser sincera» y «contar los hechos tal como son». «Nadie necesita inventar nada. Lo que está sucediendo es que los hechos están saliendo a la luz. La gente está empezando a darse cuenta del desastroso periodo de la historia brasileña que vivimos», ha agregado.

Lula ha realizado estas declaraciones en Sao Paulo coincidiendo con la primera jornada del histórico juicio contra Bolsonaro, marcado por las fuertes medidas de seguridad y la ausencia del expresidente.

Bolsonaro –en detención domiciliaria– y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la trama golpista con la que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023.

of-am