SUIZA: Bolsonaro se declara enemigo de la izquierda en Latinoamérica y el mundo

SUIZA.- Uno de los discursos más esperados en el Foro Económico de Davos fue el del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien mantenía expectativa por su radicalismo conservador,y sus ideas en contra de las acciones para abatir el cambio climático.

Durante su intervención en el Foro Económico de Davos, en Suiza, el ex militar habló fuerte contra la presencia de la izquierda no solo en su país sino en América Latina y el mundo: “No queremos una América bolivariana como hace poco existía en Brasil con gobiernos anteriores (…) la izquierda no prevalecerá en esta región, lo que es muy bueno en mi opinión no solo para América del Sur sino también para el mundo”.

Ante la preservación del medio ambiente se mostró en pro de la conservación de éste en su país: “Pretendemos estar sintonizados con el mundo para disminuir el CO2 en la preservación del medio ambiente”.

La ideología de Bolsonaro en temas de medio ambiente preocupa hasta al director general del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Marco Lambertini, quien externó que “naturalmente que estamos preocupados, en particular en lo que afecta a los pueblos indígenas y al Amazonas”.

Entre las propuestas que mencionó como reformas para su país, en un discurso que a penas duró 5 minutos, el presidente brasileño expuso que ocupan un lugar importante la apertura de Brasil al comercio exterior, la lucha contra la corrupción y alejar a su país de la izquierda.

También salió a relucir su apego a la familia tradicional, recordemos que Bolsonaro es un activo opositor a la diversidad sexual: “Vamos a defender a la familia, a los verdaderos derechos humanos”, resaltó.

Para algunos analistas el discurso de Bolsonaro “sorprendió por superficialidad”, como tituló el diario Valor: “Fue una exposición simple, en la que los diversos enunciados poco se conectaban entre sí y no eran desarrollados en una secuencia de argumentos”, expuso el diario de temática económica.

Al presidente brasileño lo acompañan en esta primera participación internacional como presidente de Brasil, su ministro de Economía, Paulo Guedes; el de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, así como el de Justicia, el exjuez anticorrupción Sergio Moro y su hijo, quien también es diputado federal, Eduardo Bolsonaro.