Boxeador Flecher Silva enfrentará argentino por cetro pluma AMB

Flecher Silva

Santo Domingo, 22 mar.- El boxeador venezolano radicado en República Dominicana Flecher Silva se enfrentará al argentino Mirco Cuello el 1 de abril próximo en la división pluma, a 10 asaltos, en combate programado para celebrarse en Montevideo, Uruguay.

Silva presenta récord de 14 victorias, una derrota y 12 nocauts. Su único revés fue ante el dominicano Luis Agüero, quien lo venció por decisión, precisó la empresa The King of Boxing, representante del púgil.

En cambio, su rival Mirco Cuello marcha invicto con 10 victorias y nueve nocauts. En su más reciente combate derrotó por la vía del sueño en el primer asalto al dominicano Leivy Frías en un encuentro disputado en Uruguay.

El venezolano realiza sus entrenamientos en el Club Maquiteria bajo las orientaciones del experimentado Ángel Castillo (Chicho).

«La preparación ha sido bastante buena, hemos hecho todo lo que se debe hacer para llegar bien a un combate de boxeo», afirmó Silva.

Con relación a su rival, dijo que ha visto varios videos y reconoce que es un gran boxeador, sin embargo entiende se ha preparado para vencerlo.

«La verdad es que los videos que he visto de él me dicen que es un gran boxeador, de eso no hay dudas, ahora bien veremos cuando esté conmigo en el cuadrilátero las cosas serán diferentes, porque estoy preparado para combatir los 10 asaltos», afirmó.

Flecher Silva tiene pautado partir a Uruguay el 29 de marzo próximo, junto a su entrenador Castillo y su representante Yamil Salomón.

of-am