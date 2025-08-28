BOSTON: Alcaldesa DN participará en Premios Dominicanísimo

Carolina Mejía

SANTO DOMINGO.- La lacaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, viajará este jueves hacia Estados Unidos para participar en los Premios Dominicanísimo, en apoyo a los dominicanos residentes en Boston.

Mejía participará en la gala de este reconocimiento que tendrá lugar en el Omni Seaport Hotel y visitará el Consulado Dominicano de Boston.

Asimismo, se reunirá con el alcalde de Lawrence, Brian de Peña.

El sábado 30 visitará el consulado dominicano en Nueva Jersey y luego, ese mismo día, participará en la Parada Dominicana.