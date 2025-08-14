BOSTON: Acusan dominicano de millonario fraude a ancianos

BOSTON.- Las autoridades federales en Massachusetts presentaron cargos contra un dominicano y otras 12 personas por presunta participación en un esquema de fraude contra ancianos que habría canalizado al menos US$5 millones hacia la República Dominicana.

El dominicano Chaman Silverio Balbuena, de 31 años y quien fue arrestado en Defiance, Missouri, enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, y lavado de dinero.

Según la acusación formal, Silverio Balbuena actuaba como uno de los «runners» o recolectores de efectivo, obteniendo dinero de las víctimas que creían estar ayudando a sus nietos.

Conforme el expediente, personas ubicadas en la República Dominicana realizaban llamadas telefónicas a adultos mayores en Estados Unidos, haciéndose pasar por un nieto que supuestamente había estado involucrado en un accidente de tránsito. Luego, otro supuesto interlocutor, identificado como un «abogado», solicitaba dinero para cubrir honorarios legales.

La acusación señala que Silverio Balbuena utilizó cuentas de aplicaciones de transporte para coordinar la recogida de los fondos por parte de conductores de viajes compartidos, quienes desconocían el verdadero propósito del traslado.

Entre noviembre de 2022 y febrero de 2023 estas cuentas habrían sido utilizadas para recolectar al menos US$350,000 de al menos 25 víctimas.

Las autoridades calculan que el esquema afectó a más de 400 personas y provocó pérdidas totales superiores a US$5 millones. Los fondos, según la investigación, fueron transferidos a la República Dominicana.

Silverio Balbuena está en Estados Unidos sin estatus migratorio legal. Habría ingresado en 2018 tras contraer matrimonio con una ciudadana estadounidense, unión que finalizó en 2022.