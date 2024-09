Bosch, las invasiones antitrujillistas y Caracoles

POR GUILLERMO PIÑA CONTRERAS

Horas después de zarpar de Camagüey, el Aurora fue interceptado por una fragata de la armada cubana. En ese barco, además de Juan Rodríguez, Juan Bosch y otros antitrujillistas también viajaba Fidel Castro.

Cayo Confites, expedición organizada a instancias de don Juan Rodríguez con el objetivo de derrocar a Trujillo, había seducido a destacados jóvenes dominicanos del exilio antitrujillista como Juan Bosch, Jimenes-Grullón, Horacio Julio Ornes Coiscou y Miguel Ángel Ramírez, entre otros.

Trujillo, según Bosch, habría logrado comprar a Genovevo Pérez, jefe del ejército cubano; y, en “Cayo Confites y la lucha contra Trujillo”, escribe: “Después del fracaso de Cayo Confites encontramos a Genovevo Pérez en una playa que hay cerca de La Habana llamada Guanabo, y le dijimos: “Por ahí se dice que Trujillo te dio medio millón de pesos para que hicieras fracasar la expedición de Cayo Confites. ¿Qué hay de eso?”.

Pérez respondió: “Oye, si yo no meto la mano en ese lío para que ustedes no fueran a Santo Domingo a esta hora estarían todos muertos porque Trujillo estaba esperándolos para acabar con todos”. “¿Cómo convenciste a Grau para que te dejara hacer lo que nos hiciste?” […]. “Le dije lo mismo que estoy diciéndote, que no iba a quedar uno vivo porque Trujillo estaba muy bien preparado”( Obras completas, t. IX p.256).

Desde ese otoño de 1947, Bosch tomó conciencia de que toda expedición armada contra Trujillo estaba condenada al fracaso. Cayo Confites marcó tan profundamente a Bosch que se negó a involucrarse en la organización de la expedición de Luperón, organizada y financiada también por don Juan Rodríguez en 1949.

También fracasó. Sobrevivieron Ornes Coiscou, Tulio Arvelo y José Rolando Martínez Bonilla. Cuando el Movimiento de Liberación Dominicana organizó y lanzó, por aire y mar, la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo en junio de 1959, Bosch no pudo evitar recordar, además del fracaso de Cayo Confites, el de Luperón.

Caamaño

Es extraño que muchos que conocían la opinión de Bosch respecto a las incursiones militares a República Dominicana afirmen que Juan Bosch había prometido su apoyo a Francis Caamaño para que se aventurara en una guerra de guerrillas.

La versión de que traicionó a Caamaño sigue su camino sin que nadie dé crédito a lo que el mismo Bosch ha escrito de sus relaciones con el héroe de Abril de 1965 y Caracoles.

