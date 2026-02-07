BOLIVIA: 14 fallecidos y un herido en accidente autobús

LA PAZ 7 Feb.- Al menos 14 personas han perdido la vida y otra ha resultado herida después de que un autobús de transporte público se precipitara por un barranco, cayendo hasta 150 metros de altura.

«Hemos verificado el fallecimiento de 14 personas, ocho de sexo femenino y seis de sexo masculino. Además, se reportó una persona herida y se presume que existen más lesionados», ha explicado el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, Freddy Valda, en declaraciones a la cadena de televisión boliviana Unitel.

El siniestro tuvo lugar la madrugada del jueves en el municipio de Mocomoco, en el departamento de La Paz, a 220 kilómetros de la capital boliviana, que era el destino del trayecto.

El vehículo ha quedado completamente destrozado y los efectivos policiales han apuntado que detrás del accidente podría estar un exceso de velocidad debido a que el vehículo se salió de la carretera en una curva.

Por otro lado, las autoridades bolivianas no han dado con el paradero del conductor hasta pasadas más de 20 horas del suceso por lo que se baraja que se diera a fuga o que se encontrara herido en algún hospital.

of-am