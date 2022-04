Biden y Boris Johnson atizan apocalipsis de Tercera Guerra Mundial (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – Los especialistas en geopolítica (los versados en historia, antropología, sociología, economía, relaciones internacionales, geografía política o demografía, ciencias políticas, finanzas, etc.) conocen muy bien desde antes del 2014, que los imperialismos europeos (principalmente el inglés), y el norteamericano, tienen planificado destruir la “Federación Rusa”, socavando su poderío militar y económico con el objetivo de imponer un “Nuevo Orden Mundial” dirigido por los Estados Unidos; de hecho, Joe Biden, ya lo ha proclamado así.

2 – Para la meta de destruir la Federación Rusa, el Pentágono y el Departamento de Estado y sus auxiliares (como la CIA), escogieron a Ucrania como punta de lanza, desarrollando en su territorio una guerra híbrida y de desgaste de larga duración previamente planificada, es la que actualmente está en curso. Precisamente, los hechos que en el presente están acaeciendo en esta guerra, son evidencias, de que la misma se desarrolla siguiendo un libreto previamente concebido para la misma.

3 – Esta guerra, de no haberse querido, se hubiese evitado de haber primado la buena fe de ingleses, norteamericanos y aliados, que en vez de querer la paz entre Rusia y Ucrania, al contrario, atizan el conflicto. La evidencia del “enchinchamiento” es clara; se oponen a que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo, le envían arsenales potentísimos de guerra, mercenarios por miles, adjunto a una guerra cibernética brutal y abrumadora.

4 – En este punto es sumamente importante destacar, el rol que en este conflicto juega la guerra cibernética (bombeo de desinformación, de ataques y contraataques donde se mata la verdad). Valiéndose de esta arma discursiva oral y escrita, los medios de comunicación occidentales han difundido que esta guerra ha sido no provocada, no justificada e ilógica, una tesis que se contradice con el informe de la Rand Corporation.

Sobre la Rand Corporation

5 – La Rand Corporation es uno de los “think-tanks” (grupo de pensadores), más influyentes del gobierno de Estados Unidos, que realiza informes como el referido. Este organismo cuenta con más de 2.000 empleados esparcidos en oficinas presentes en distintos lugares del planeta. La Rand Corporation está financiada por los principales órganos de gobierno norteamericano: la Secretaría de Defensa, el Departamento de Salud o la Agencia de Medicamentos y Alimentos; además de una larga lista de universidades, fundaciones (como la de Bill y Melinda Gates y la de George Lucas).

6 – Con el correr de los días, el desarrollo de la guerra en Ucrania evidencia que la misma se ha ido ejecutando siguiendo el libreto elaborado por la Rand Corporation en el 2019”. Este documento detalla punto por punto el por qué, y para qué, de crear las condiciones para que Rusia se vea forzada a invadir a Ucrania.

En el susodicho documento, la Rand Corporation postula los puntos siguientes:

7 – Financiar a Ucrania en su conflicto con el Kremlin, pero no intervenir en una guerra directa ya que Rusia ganaría sobradamente, por ello, calentar el ambiente en Ucrania “sin que se nos vaya de las manos”. Sanciones en el plano económico y financiero con cuidado en los riesgos para Europa. Incrementar todo tipo de sanciones comerciales y financieras, sobre todo buscando el apoyo de otros estados occidentales. Que Europa empiece a comprar gas licuado a Estados Unidos y fomentar la fuga de talentos. Desestabilizar internamente a Rusia señalando al sistema electoral como no confiable. Boicotear la participación de Rusia en eventos culturales y deportivos. Que esta guerra sea de desgaste y larga duración. Derrocar a Putin para un cambio de régimen.

Opositores a la guerra en Ucrania

8 – Esta guerra se está llevando a cabo pese a las advertencias en su contra que de la misma habían hecho personalidades norteamericanas como:

Henry Kissinger (secretario de Estado durante los mandatos de Richard Nixon y Gerald Ford).

Bill Bradley (Senador de los Estados Unidos por Nueva Jersey y candidato a la presidencia, compitiendo con el Vicepresidente Al Gore por la nominación como candidato del Partido Demócrata en las Elecciones del año 2000).

Sam Nunn (senador por Georgia (1972-1997) por el Partido Demócrata. Después de dejar el Congreso, Nunn cofundó la Iniciativa de Amenaza Nuclear (NTI), una organización caritativa que trabaja para prevenir ataques catastróficos con armas nucleares, biológicas y químicas, de la cual fue copresidente

William Joseph Burns alias Bill Burns (Diplomático y embajador de carrera. Subsecretario de Estado de Estados Unidos entre 2011 y 2014, se retiró ese año del Servicio Exterior y pasó a desempeñar el cargo de presidente del Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Director de la CIA desde el 19 de marzo de 2021.

Niall Ferguson (historiador, escritor y profesor británico). Se especializó en historia económica y financiera y en la historia del colonialismo.

Robert Gates, se licenció en Historia Europea por la Universidad de Indiana en 1966 y se doctoró en Historia Rusa y Soviética por la Universidad de Georgetown en 1974. Director de la CIA, entre noviembre de 1991 y enero de 1993. Secretario de Defensa de los Estados Unidos en los gobiernos de George W. Bush (2006-2009) y Barack Obama (2009-2011).

Albert Arnold Gore Jr., alias Al Gore. político y ambientalista estadounidense. Fue el 45º vicepresidente de los Estados Unidos de 1993 a 2001 en la presidencia de Bill Clinton. Candidato presidencial del Partido Demócrata en la elección presidencial de 2000, perdió frente a George W. Bush hijo.

Noam Chomsky (filósofo, lingüista, escritor político, profesor universitario, psicólogo, antropólogo, activista por los derechos humanos, pedagogo, crítico de medios, escritor, publicista, informático teórico e historiador). y muchos más.

9 – Todos estos cerebros norteamericanos y el inglés Niall Ferguson, para preservar la paz mundial, han y siguen oponiéndose a que Ucrania ingrese a la OTAN, porque sabían de la fatalidad en que esto derivaría para los Estados Unidos y para el mundo. Todos coincidían con lo expuesto por Henry Kissinger en su artículo titulado “Cómo terminar la crisis de Ucrania” (How the Ukraine Crisis Ends), publicado en el Washington Post el 6 de marzo de 2014. Esta oposición de Kissinger reza así:

“Putin es un estratega serio, sobre las premisas de la historia rusa”.

“Occidente debe entender, que para Rusia, Ucrania nunca puede ser solo un país extranjero”.

“Una política sabia de Estados Unidos hacia Ucrania buscaría una manera de que las dos partes del país cooperen entre sí. Debemos buscar la reconciliación, no la dominación de una facción”.

“Ucrania no debería unirse a la OTAN, una posición que tomé hace siete años, cuando por última vez surgió a luz pública esta discusión.

La oposición de David Oliver Sacks a la guerra que se libra en Ucrania

10 – David Oliver Sacks (nacido el 25 de mayo de 1972) es un empresario e inversor en empresas de tecnología de Internet. Es socio general de Craft Ventures, un fondo de capital de riesgo que cofundó a finales de 2017. Anteriormente, David Oliver Sacks fue el cofundador y líder de PayPal y fundador de CEO. Sus inversiones incluyen Facebook, Uber, SpaceX, Palantir Technologies, Airbnb y Houzz. Es coanfitrión del podcast All In.

11 – Como se desprende del párrafo anterior, David Oliver Sacks es un hombre de solo 50 años de edad. Hoy por hoy, es uno de los más grandes empresarios y cerebro de la comunicación por internet de los Estados Unidos, pero desgraciadamente gobernada por un grupo de borregos codiciosos hasta la médula. David Oliver Sacks, se opone a la guerra planificada a llevarse a cabo en Ucrania con fines de establecer un nuevo orden mundial imperialista. A David Oliver Sacks, al igual que a Henry Kissinger y demás opositores norteamericanos a esta guerra, jamás nadie podría acusarlos de comunistas, sin que dicha acusación caiga al vacío, tal como lo hacen conmigo un grupo de beligerantes, que sin conocimientos de geopolítica, opinan barbaridades de mi persona y de lo que escribo al pie de mis artículos.

12 – El 31 de marzo pasado David Oliver Sacks, dio una conferencia en Washington: titulada: “Up From Chaos”, dando su parecer sobre la guerra en Ucrania. La versión en inglés y el audio de esta conferencia se pueden ver yendo a los enlaces siguientes:

https://www.theamericanconservative.com/articles/the-state-department-failed-to-prevent-the-war-will-it-now-prevent-the-peace/

Audio https://www.facebook.com/watch/?v=654872355588498

Nota: la versión en español todavía no está en las redes, pero el traductor de Google da una muy buena versión de ella.

Algunos de los criterios que David Oliver Sacks externa en su conferencia sobre esta guerra

13 – El Departamento de Estado no pudo evitar la guerra. ¿Impedirá ahora la paz?

14 – Nos enfrentamos a la situación más peligrosa en la política exterior estadounidense desde la crisis de los misiles cubanos. Los rusos han puesto su arsenal nuclear en alerta máxima y nos han advertido que nos mantengamos al margen de su invasión a Ucrania. Nuestros «expertos» en el gobierno y los medios de comunicación nos alimentan con un flujo de información que oscila entre el alarmismo y la arrogancia esperanzadora.

15 – Pero mientras que los expertos en salud se equivocaron mucho con el Covid, nuestro personal de política exterior se ha equivocado en todo durante más de dos décadas. Gastaron billones de dólares en Afganistán, Irak, Siria y Libia y solo empeoraron todas esas situaciones, desatando muertes y destrucciónes asombrosas.

16 – Tal vez una voz de fuera de la Circunvalación necesita recordar a nuestros expertos, especialmente a los del Departamento de Estado, que su trabajo es mantenernos fuera de la guerra, y una forma de hacerlo es a través de una diplomacia efectiva.

Lo que es más raro y, por lo tanto, más vital es señalar los fracasos de la diplomacia, que pueden conducir fácilmente a una guerra innecesaria. Y creo que nuestro Departamento de Estado fracasó en su misión diplomática en el período previo a la invasión a Ucrania.

17 – Pero nuestro objetivo debe ser ahora ayudar a lograr una cesación del fuego y una paz negociada en lugar de prolongar el conflicto.

En todo caso, Blinken parece estar echando agua fría sobre el progreso de las conversaciones de paz, arremetiendo en una conferencia de prensa el martes que no ha visto «signos de seriedad real» de los rusos en la búsqueda de la paz.

¿Estamos negociando un acuerdo porque queremos empantanar a Putin en una larga insurgencia ucraniana que desangra a su régimen? No es una especulación salvaje concluir eso, como lo han hecho Niall Ferguson y otros.

18 – En primer lugar, creo que la guerra en Ucrania pudo evitarse. Hace años, varios académicos, aunque no favorecidos por nuestro establecimiento de política exterior, predijeron una futura crisis en Ucrania que destruiría el país. Si una guerra es predecible, ¿no debería también ser prevenible?

19 – Todos nuestros intentos de cambio de régimen en los últimos 20 años han fracasado espectacularmente, dejando catástrofes humanitarias y vacíos de poder a su paso. No hay razón para pensar que el cambio de régimen en Rusia será una excepción. Nuestros diplomáticos deben ser agentes de paz, no agentes de cambio de régimen.

20 – No puedo pensar en una mejor descripción de la intransigencia de nuestro Departamento de Estado antes de la guerra, y su desinterés en la paz ahora.

Hay dos formas de prevenir los conflictos: la fuerza y la diplomacia. Considere el águila americana representada en el Gran Sello de los Estados Unidos que también está en nuestro billete de dólar. En una garra, el águila agarra 13 flechas, y en la otra agarra una rama de olivo. Esto refleja la comprensión de nuestra nación de cómo hacer y mantener la paz desde nuestra fundación: fuerza y diplomacia. Esta administración fracasó en ambos frentes.

21- Señores hasta el reaccionario Vinicio Castillo hijo ha expuesto mediante un twitter su oposición a esta guerra. ¡Lo que es mucho decir!

Occidente – twittea Vinicio Castillo- ve en un acuerdo paz, Putin -Zelenski una derrota. Por eso No habrá paz. Le enviarán muchas Armas para prolongar una guerra en que Ucrania pone los muertos y la destrucción de sus ciudades. Para exhibir al mundo la crueldad de Putin y Rusia. Tristísima realidad.

Conclusión

A – En base a los hechos expuestos en los párrafos anteriores, queda claro, que la guerra en Ucrania que nos ocupa, no es como la pintan muchos charlatanes que escriben sobre este conflicto. En definitiva, esta guerra fue planificada. Quienes la planificaron y ejecutan actualmente, no quieren la paz. Ellos, haciendo caso omiso a quienes se oponen a la misma con sólidos argumentos, al contrario, la atizan para dar inicio a la Tercera Guerra Mundial. En consecuencia, Joe Biden, Boris Johnson, el personal del Pentágono, del Departamento de Estado, de la CIA, de la OTAN, de los organismos y agencias afines, de gobernantes, congresistas norteamericanos y europeos peleles, más los indiferentes y todos los que apoyan esta guerra imperialista y fascista, que persigue un “Nuevo Orden Mundial”, serán los grandes culpables del desastre apocalíptico que devendrá sobre la faz de la tierra de no rectificar a tiempo tantas barbaries.

B – Y si por el conflicto en Ucrania no se materializa una “Tercera Guerra Termonuclear”, bastará para la debacle mundial, el colapso económico que esta guerra está generando para que haya hambrunas en todo el planeta, lo que adjunto al recrudecimiento del calentamiento global, resultará en una desolación equiparable a una guerra nuclear. En definitiva, los humanos nos estamos jugando con candela de la que quema y mata. Lastima, que en estos sinsentidos, pagaremos por igual, justos y pecadores.

A mis lectores, les dejo la palabra