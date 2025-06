BID y WTTC se unen para fortalecer el turismo regional

SANTO DOMINGO. – El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) lanzaron un “Task force de turismo” durante la Reunión Plenaria del Diálogo Empresarial de las Américas (ABD).

El propósito es impulsar esta industria como motor para el crecimiento económico en América Latina y el Caribe, fortaleciendo los vínculos entre los sectores público y privado.

El ABD es liderado por el sector privado y facilitado por el BID, y fomenta el intercambio entre los gobiernos y el sector privado de la región sobre las políticas que promueven el desarrollo, indicaron el BID y el WTTC.

Apuntaron que este vínculo entre el BID y WTTC establece una hoja de ruta para generar recomendaciones de política pública, movilizar inversiones y escalar soluciones que beneficien a comunidades y destinos turísticos.

“TASK FORCE DE TURISMO”

El “Task Force de Turismo” cuenta con 22 empresas: Marriot Internacional, Copa Airlines, Grupo Aviatur, The Leading Hotels of the World, Anato Colombia, Carnival Cruise Line, Cohep, y Grupo PuntaCana, entre otras.

En colaboración con nuestros socios del sector privado y WTTC, trabajamos para generar más inversión, empleo y crecimiento regional, señaló Fabrizio Opertti, gerente del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID.

La última Investigación de Impacto Económico (EIR) de WTTC concluyó que el turismo aportó US$714 mil millones al PIB regional en 2024 y generó más de 28 millones de empleos.

El próximo paso del “Task Force” será la presentación de propuestas de política generadas por el sector privado en la Cumbre Empresarial de las Américas, a efectuarse el 3 y 4 de diciembre de 2025 en Punta Cana, República Dominicana.

