BHD realizó III Foro turismo e inversión durante Fitur, España

Antonio Fungairino, Christopher Imbsen, Steven Puig, Jacqueline Mora, Alejandro Cambiaso, Salim Arkuch.

MADRID, España. – El III Foro BHD de Turismo e Inversión con el tema “Tendencias del turismo en el Caribe. Más allá del turismo de costa” tuvo lugar en el contexto de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), con sede en esta capital.

El espacio, organizado por el BHD, contó este 20 de enero con ponencias de autoridades del turismo de la República Dominicana y de personalidades del sector, en representación de otras entidades.

Durante el evento, la entidad financiera anunció la Declaración de Madrid del III Foro, que recopila las conclusiones de los expositores.

A la cita asistieron, entre otros, el ministro dominicano de Turismo, David Collado; el embajador ante el Reino de España, Tony Raful, y Steven Puig, presidente de la entidad financiera.

“En el Banco BHD lo tenemos muy claro: donde quiera que existan oportunidades y espacios para promover lo nuestro, ahí estaremos presentes. Hace décadas que decidimos ser un ente activo para impulsar proyectos”, afirmó Puig en sus palabras de bienvenida.

Durante la cita, el BHD reconoció a Collado por situar al turismo dominicano en su punto más alto.

POSICIONAMIENTOS Y OPORTUNIDADES DEL CARIBE

En la reunión, expertos ofrecieron su visión global sobre el posicionamiento y oportunidades del Caribe como destino, y explicaron las principales tendencias que marcarán al turismo en esa región en los próximos diez años.

Asimismo, describieron los patrones de comportamiento del viajero internacional y sus expectativas sobre un destino turístico, la evolución en esa importante rama económica, el enfoque del capital global y el potencial de las inversiones.

También señalaron la posibilidad de crecimiento del Caribe, más allá de las plazas tradicionales, y disertaron sobre el multipropósito en esa zona.

agl/an