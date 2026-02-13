BHD incorpora formato audible clientes con discapacidad visual

SANTO DOMINGO.- El Banco BHD anunció la incorporación de los primeros contratos en formato audible de República Dominicana para la apertura de cuentas y solicitudes de préstamos para clientes con discapacidad visual y personas con dificultad para leer y escribir. Esta iniciativa, pionera en el país, reduce barreras y fortalece el acceso a servicios financieros.

Luisa Nuño, vicepresidenta ejecutiva de Consultoría Jurídica del Banco BHD, destacó que “esta herramienta ofrece mayor autonomía y privacidad a nuestros clientes con discapacidad visual, reduciendo la necesidad de apoyos externos y permitiéndoles escuchar el contrato previo a su firma”.

Esta nueva facilidad en formato audible marca un precedente en la accesibilidad bancaria en el país y es parte del compromiso del Banco BHD con la inclusión de todas las personas. Los contratos audibles de BHD están disponibles en la oficina principal de esta entidad, en la avenida Winston Churchill esquina avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional. El proceso de firma de los contratos se realiza de forma habitual.

Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, expresó que esta iniciativa responde a la visión integral de la entidad sobre igualdad de trato, no discriminación y respeto a los derechos humanos, alineada con su modelo de gestión de negocios y a su estrategia de sostenibilidad.

“En BHD mantenemos un firme compromiso con la inclusión, garantizando un entorno equitativo y respetuoso. Con los contratos en formato audible, avanzamos hacia una experiencia más accesible, innovadora y cercana, que protege la dignidad y fortalece la autonomía e independencia de nuestros clientes”, manifestó Navarro.

Cerca de 200 empleados del Banco BHD han sido capacitados para apoyar la implementación de esta iniciativa, servir de multiplicadores internos y garantizar un acompañamiento adecuado durante la adopción de estos documentos en formato audible.

El Banco BHD desarrolla una estrategia de sostenibilidad e inclusión con iniciativas orientadas a promover el acceso y la participación plena de las personas, en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

PRACTICAS INCLUSIVAS

Además de los contratos en formato audible, el Banco BHD implementa otras prácticas inclusivas orientadas a eliminar barreras en la atención al usuario, que van desde el acceso seguro a sus instalaciones, en el marco de los principios de accesibilidad universal, hasta la prestación de servicios.

El personal de la entidad ha sido capacitado también en lengua de señas; los cajeros automáticos cuentan con elementos de accesibilidad como teclado braille y sistema de audio para apoyar el uso autónomo por parte de personas con discapacidad visual, así como adecuaciones para el acceso de personas que utilizan sillas de ruedas y personas de baja estatura.

Como reconocimiento al programa de inclusión de personas con discapacidad, en 2021 el Banco BHD recibió las tres máximas distinciones de RD Incluye, otorgadas por el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

of-am