¡Basta de figureo!

La República Dominicana experimenta en estos momentos una alocada carrera hacia la espectacularidad de los acontecimientos sociales y políticos lo cual pone de manifiesto una ausencia profunda de juicio crítico y reflexivo.

En la mayoría de los dominicanos y dominicanas de un tiempo a esta parte se ha venido evidenciando una suerte de fascinación por encaramarse en olas mediáticas sin antes hacer el debido análisis desde una perspectiva lógica y objetiva.

Lo cotidiano en este país es ver como cada mañana decenas de ciudadanos son seducidos de manera inexorable hacia el juicio fácil, la opinión complaciente y coincidente, el criterio acomodado, superficial; ante situaciones y problemas de carácter social, político, económico y de justicia, que ameritan más seriedad y profundidad.

La impresión que deja tras de sí estas conductas y comportamientos asumido por la gente es de que este país todo se reduce a un can, una chercha, un espectáculo, lo que viene a confirmar parte de la argumentación planteada por el escritor y premio Nobel de Literatura, don Mario Vargas Llosa, en su libro¨ La Civilización del Espectáculo¨

Hago este planteamiento a propósito de ver cómo han salido en manada algunos personajes y tipejos opinando sobre la sentencia evacuada por la justicia dominicana sobre los responsables de haber asesinado a la niña Emely Peguero, de 16 años, donde se pone de manifiesto más el deseo de figurear que de analizar con rigor lo acontecido.

Y yo que no me subo en olas, ni mucho menos soy cultor de figureo, ya que tengo cabeza e ideas propias, me resisto a aceptar esa conducta y mucho menos a validarla ya que eso constituiría un acto de irresponsabilidad imperdonable.

A esos sectores que están haciendo vedetismo con ese caso, que de igual manera ejercitan populismo penal y mediático, hay que advertirle que antes que todo respeten el dolor de esa familia y de una parte del municipio de San Francisco de Macorís que si de verdad reclama y llora con sinceridad la pérdida de una de sus hijas de una manera tan canallesca. Ya basta de figureo!!.

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.