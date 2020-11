Barrick-Pueblo Viejo y la presa de colas en Yamasá

El autor es geólogo. Reside en Santo Domingo

POR VICTOR SANTOS SURIEL

Los planes de la mina de Oro Barrick-Pueblo Viejo de construir una presa de Colas (Desperdicios Mineros) sobre el río Cuance, en Yamasá, provincia Monte Plata, representa una amenaza permanente a la disponibilidad y calidad del agua de la zona y del Gran Santo Domingo, razón por la cual se recomienda que la minera evalúe otras ubicaciones fuera de la cuenca del río Ozama o que implemente una nueva tecnología más amigable al medio ambiente que permita almacenar las colas en seco próximo a la mina en la provincia Sánchez Ramírez.

Barrick anunció el año pasado un plan de expansión de la mina de Oro Pueblo Viejo que le permitirá mantener una producción de oro de aproximadamente 800,000 onzas anuales hasta el año 2030. Se recuerda que en los primeros siete años de producción comercial la empresa minera explotó la parte más rica en Oro del yacimiento y sus desechos están siendo depositados en la presa de Colas El Llagal, construida próxima a la mina y su vida útil terminará en el 2022.

Actualmente el Proyecto Pueblo Viejo tiene una capacidad de procesar unas 24,000 toneladas diarias, mientras que el proyecto de expansión contempla procesar el material de baja concentración de Oro, y para lograr los niveles de producción proyectados deberán aumentar la capacidad del proceso, aumentando la generación de desperdicios mineros y también el consumo del agua, viéndose en la necesidad de construir una nueva presa de Colas donde depositar los desechos mineros.

Entre varias alternativas, Barrick optó por construir la nueva Presa de Colas en el cauce del río Cuance, en una garganta topográfica en la Loma El Rayo, en Yamasá, al sureste de la mina de Pueblo Viejo, en la parte alta de la cuenca del río Ozama, a menos de 4 km. del referido río.

En la zona de esta posible presa, se podrán depositar 400 millones de metros cúbicos y mantener debajo de agua de forma permanente partículas sólidas finas y sustancias nocivas al medio ambiente, que por su peligrosidad no pueden nunca entrar en contacto con ningún cuerpo de agua superficial o subterránea. También, almacenarían sólidos sin procesar de materiales sulfurosos estériles, sin contenido de oro provenientes del minado, que si son depositados a la intemperie pueden generar drenaje ácido.

La presa de Cuance sería construida de tierra, en un diseño de construcción denominado Aguas Abajo, siendo la forma más barata para almacenar los desechos mineros. Todas las presas de colas tienen dos riegos perpetuos: el riesgo sísmico y el riesgo de períodos anómalos de alta precipitación de agua, su gestión requiere de supervisión y mantenimiento constante aun después del cierre de la mina. En esencia son estructuras construidas para mantener en espacio confinado para siempre los desechos tóxicos y estériles de la mina.

Barrick-Pueblo Viejo no hace público la composición química de sus desechos mineros depositados en la presa de Colas El Llagal, solo se limita a publicar en su cuenta de Facebook: “Nuestra presa de colas no almacena productos contaminantes” mostrando una foto de la presa El Llagal. Sin embargo, nos preguntamos, si no son contaminantes, ¿Por qué hay que almacenar para siempre esas sustancias debajo el agua en la presa de colas? Si no fueran agentes contaminantes se pudieran verter al medio ambiente.

Cuando termine el ciclo minero en Pueblo Viejo con el cierre final de las operaciones de Barrick pasará al Estado Dominicano la supervisión y mantenimiento de las presas de Colas Ell Llagal y, si le permiten, también la futura presa de Cuance.

La experiencia del Estado en supervisión y mantenimiento de la Presa de Colas Mejita, utilizada en la antigua operación minera de la Rosario Dominicana, ha sido muy deficiente. El descuido llegó a tal extremo que por falta de mantenimiento se necesitan más de 600 millones de pesos (USD$ 10 millones) para reparar el muro de la presa de Mejita, y también se han detectados nuevos problemas geotécnicos que probablemente elevarán ese presupuesto.

El accidente del año pasado en la presa de Colas de Brumadinho, en Brasil, creó a nivel mundial mayor conciencia sobre la peligrosidad y sostenibilidad ambiental de las presas de colas por lo que las empresas mineras están evaluando nuevas soluciones a la deposición de las colas mineras.

Una de las soluciones más promisoria es deshidratar las colas a través de Filtros a Alta Presión o en Vacío, ya que secar las colas para almacenar en seco (Dry Stack Tailings-DST) disminuye el riesgo sísmico, pluviométrico y de manejo. Además, disminuye el uso del agua y aditivos químicos al reciclar el agua, ocupan menos espacios y se pueden almacenar en espacio confinado, en el contorno del relieve o en pilas, es un método más amigable y seguro con el medio ambiente. BARRICK GOLD utiliza esta tecnología desde el año 2016 en su mina de Cobre Jabal Sayid, en Arabia Saudita.

Es recomendable que Barrick-Pueblo Viejo evalúe, nuevamente, otras localizaciones para construir la nueva presa de Colas, preferiblemente en Sánchez Ramírez, fuera de la cuenca del río Ozama en Monte Plata, ya que los riegos sísmicos, pluviométricos y de manejo son muy altos, ya que amenazarían por tiempo indefinido la disponibilidad y calidad del agua del río Ozama, proveedor de agua al Gran Santo Domingo, lugar donde residen más de 3 millones de habitantes.

Otra opción sería ponderar la implementación del sistema de deposición de los desechos mineros en seco, aunque aumentaría los costos, mejoraría la sostenibilidad ambiental del proyecto en Pueblo Viejo y traería tranquilidad a las poblaciones de Peralvillo y Yamasá en la provincia Monte Plata.

