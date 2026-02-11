Barco con ayuda humanitaria de EEUU arriba a Santiago de Cuba

CUBA.- Un barco con ayuda humanitaria procedente de Estados Unidos llegó al puerto de Santiago de Cuba, según constataron fuentes de la Iglesia Católica y la Embajada de Estados Unidos en la isla.

El cargamento del buque comercial incluye siete contenedores que transportan kits de alimentos e higiene, informó el Arzobispado de Santiago de Cuba.

«Una vez sean extraídos del puerto los suministros tendrán como destino final a las diócesis de Bayamo-Manzanillo, Holguín y Santiago de Cuba, donde serán distribuidos con la habitual organización, cuidado y respeto a los beneficiarios», explica una información de Cáritas Cuba.

Agrega que La Iglesia Católica, a través de su brazo humanitario Cáritas Cuba, reafirma con este quehacer su compromiso de acompañar, servir y sostener, especialmente en los momentos más difíciles a quienes más lo necesitan

SEIS MILLONES DE DOLARES ADICIONALES PARA DAMNIFICADOS

Por su parte, el jefe de la misión diplomática estadounidense en la isla Mike Hammer, grabó un video en el puerto de Santiago de Cuba, asegurándose de la entrega.

“He estado dando una gira por la región para ver si está llegando la asistencia y ver si podemos seguir mandándola para aliviar el sufrimiento y para mejorar un poco las condiciones del pueblo”, explicó el diplomático.

Estados Unidos dispuso la semana pasada seis millones de dólares adicionales para los damnificados por el huracán Melissa.

La nueva asignación de fondos eleva a nueve millones el dinero destinado por el gobierno de Estados Unidos para distribuir alimentos no perecederos, productos de higiene, y lámparas solares, entre otros artículos necesarios en un ambiente extremo.

an/am