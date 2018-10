BARCELONA: Solicitan ayuda para repatriar cadáver de dominicano

BARCELONA.- La hermana del dominicano Ángel Antonio Concesión, quien murió después de haberle practicado una cirugía quirúrgica en un hospital de Barcelona piden ayuda para solucionar la repatriación del cuerpo de su hermano.

Parientes del fallecido no tienen los recursos para repatriar el cadáver a la República dominicana se han dirigido a varias instituciones dominicanas en Barcelona donde solo le han dado respuestas fallidas.

Hermana del difunto Paola Concesión, expresó que se dirigieron al consulado dominicano en esa ciudad no con el plan de sacar dinero en efectivo para esta precaria situación, solo quería que le faciliten la gestión de repatriar el cadáver de su hermano al país de origen ya que ellos tienen más posibilidades de ayudar como representantes de la comunidad dominicana en el extranjero, pero aùn todavía no se le has dado ninguna respuesta, no más que 350 euros que aportó el cónsul en Barcelona Adriano De los Santos.

Amigos y familiares no han tenido otra opción que salir a la calle con una alcancía para colectar el dinero necesario y poder finalizar el proceso de pagar el envío del cuerpo sin vida y poder darle cristiana sepultura en su tierra natal.