Barcelona fotografiada por Angelita Casals

Angelita Casals

Barcelona, alegre y vibrante, protagoniza la tercera exposición individual de la multipremiada fotógrafa dominicana Angelita Casals, quien no solo ha residido y expuesto sus obras en la urbe española, sino que de ella se reconoce biznieta, por el padre de su abuelo; y hasta un poco hija, por su marido catalán.

Un total de 22 imágenes, en color y blanco y negro, integran la muestra Mientras lo viví, la cual será inaugurada a las 6:30 p. m. de este miércoles cuatro de septiembre en los salones de Residenza, en la calle Agustín Lara No. 25 del ensanche Piantini, en Santo Domingo.

La exposición, que forma parte de la bienal Photoimagen 2024, es auspiciada por Residenza y su propietaria, Patricia Sención; Banco Lafize, Fundación Imagen 83, Agencia Life Tour y El Catador. Permanecerá abierta al público hasta finales de septiembre, de lunes a sábado, de 9:30 a. m. a 6:30 p. m.

En ella, la artista santiaguera que decidió convertir su arte “en un símbolo de esperanza ante la maldad del mundo”, descubre una multiplicidad de vasos comunicantes con la ciudad más densamente poblada de la Unión Europea.

“Mi marido y yo residimos en Barcelona, capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña y segunda ciudad de España, entre 2021 y 2023. Marcada por el optimismo y la alegría, mi exposición contiene pinceladas de todo lo que vi durante ese período”, explica Casals.

“Conocí la ciudad”, continúa, “a principios de la década de 1970; pero esta cambió tras el proceso de modernización a propósito de los Juegos Olímpicos de 1992. Barcelona me inspira sentimentalmente, pues mi abuelo era hijo de un catalán que emigró a Santiago de los Caballeros: el pendolista Francisco Casals Bosch”.

Trayectoria, premios y exposiciones

Además de República Dominicana, Casals ha realizado fotografías urbanas, de paisajes y en formato de retrato en diversos países: Estados Unidos, Francia, España, República Checa, Brasil, Alemania, Guatemala y Cuba.

En 2015, obtuvo el Premio de Fotografía de la XXVII Bienal de Artes Visuales del Museo de Arte Moderno, en Santo Domingo. En tanto, en 2019, recibió los galardones Pollux y Julia Cameron, otorgados por la organización fotográfica estadounidense The Gala Awards.

Igualmente, en 2019, presentó las obras ganadoras de los premios Pollux y Julia Cameron en la Galería Fotonostrum, de Barcelona; y, durante la pandemia, participó en la exposición virtual Mascarilla COVID-19. Anteriormente, había realizado dos muestras individuales.

En mayo de 2021, la artista criolla recibió el Premio Especial de la Segunda Edición del Salón Bienal del Centro de la Imagen, por su serie de imágenes Mi vida como Pinocho.

Para Angelita Casals, “la fotografía es un don de Dios que me ha llenado de satisfacciones, empezando por el cariño de la gente. Los premios y reconocimientos que he recibido me motivan a mejorar y a continuar adelante”.

