BARCELONA: Detienen a cinco dominicanos implicados en tiroteo

BARCELONA.- Los Mossos d’Esquadra detuvieron el lunes por la mañana a cuatro hombres y una mujer que tirotearon a otro grupo en la Zona Franca y trataron de huir en un coche blanco. Todos los implicados, víctimas y detenidos, son dominicanos.

Tras el tiroteo, en el que un hombre resultó herido de bala en el glúteo y no se teme por su vida, varios testigos alertaron al 112. La última hora con los disparos sonó en las emisoras de radio de todos los vehículos policiales del distrito. Una pareja del fura se cruzó con el vehículo sospechoso y arma en mano ordenaron su detención. Los ocupantes trataron de despistar a los policías asegurando que el coche implicado en el tiroteo era otro. Pero justo en ese instante apareció un taxi que trasladaba al herido de bala con otros integrantes del grupo rival, ordenaron al taxista detener el coche y gritaron a los policías: “¡Son ellos”!.

Los agentes solicitaron refuerzos y los cinco fueron detenidos, mientras el herido fue trasladado al Centro de Atención Primaria, el CAP de la calle Manso.

En un primer registro del vehículo, los mossos no encontraron ningún arma de fuego. Finalmente fue uno de los fura quien volvió a inspeccionar el coche, concretamente el motor, donde los sospechosos habían escondidos dos armas de fuego. Una sin munición y la otra percutida y lista para disparar. En el vehículo también localizaron más de media docena de cadenas de oro y sprays de defensa.

Los cinco detenidos fueron trasladados a las dependencias policiales de la Travessera de les Corts. Con este ya son cuatro los tiroteos con la ciudad de Barcelona como escenario en menos de un mes.

Con información de LAVANGUARDIA.com