Barbecue: “Hasta ser dueños de toda la isla, no nos rendiremos”

El jefe de banda haitiana, Barbecue.

PUERTO PRINCIPE.- Mientras Haití continúa sumido en una profunda crisis de violencia e ingobernabilidad, el reconocido líder pandillero Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, difundió un video con nuevas amenazas, esta vez dirigidas a ciudadanos dominicanos presentes en territorio haitiano.

El audiovisual, publicado en redes sociales, muestra al cabecilla de la federación de bandas G9 caminando sobre una trotadora, desde donde emite advertencias que elevan aún más la tensión en medio del despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia, con el objetivo de estabilizar el país vecino.

EXPANDIR SU LEGADO AL OTRO LADO DE LA ISLA

“Nosotros estamos así como estamos porque ya no queremos más políticos corruptos… Nuestro legado se mantendrá y lo expandiremos del otro lado de la isla, corten sus cabezas y quemen sus cuerpos y sus casas… Hasta que no seamos dueños de toda la isla, no nos rendiremos”, manifestó Barbecue, al tiempo que aseguró que los dominicanos no se han dado cuenta de la “verdad”.

Estas declaraciones se producen en un contexto en que la comunidad internacional continúa reaccionando con preocupación ante la gravedad de la situación haitiana, que ha sido denunciada en múltiples ocasiones por el Gobierno dominicano debido a los riesgos que representa para la seguridad regional y, en particular, para la frontera común.

DE EXOFICIAL DE POLICIA A JEFE CRIMINAL

La figura de “Barbecue”, un exoficial de policía convertido en jefe criminal, ha ganado notoriedad como uno de los principales rostros de la violencia pandillera que mantiene sitiada a gran parte de Puerto Príncipe, la capital haitiana.

Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han emitido una respuesta oficial sobre estas nuevas amenazas, aunque se mantiene reforzada la vigilancia en la zona fronteriza, mientras se da seguimiento al despliegue internacional en Haití y a las posibles repercusiones que podrían surgir de estas declaraciones.

an/am