Barbecue amenaza derrocar al Consejo Presidencial de Haití

Puerto Príncipe (EFE).- Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’, el líder de bandas delincuenciales más poderoso de Haití, amenazó este jueves con derrocar al Consejo Presidencial de Transición (CPT), y dijo que la destitución de los «ladrones» que lo integran es la vía para lograr la paz en esta abatida nación caribeña.

«Hemos decidido ir a la Primatura (oficina del primer ministro) y a Villa d’Accueil (sede de CPT) para poner fin a la situación actual», dijo Chérizier en un video, justo cuando se realiza el cambio de presidencia en el Consejo Presidencial de Transición.

Esta no es la primera vez que Chérizier amenaza con derrocar a los miembros del CPT, constituido en el 2024 con el objetivo, entre otros, de convocar este año un referéndum para la reformar la Constitución haitiana y la organización de elecciones generales para dotar al país de presidente, senadores, diputados y alcaldes.

Las bandas de Haití piden ayuda de la población

Haití «necesita paz» y «los que están en las calles necesitan volver a sus casas. La única forma de que la gente que está en las calles pueda volver a sus casas es destituir a estos nueve ladrones que se encuentran en la magistratura suprema del país», afirmó este jueves Chérizier.

En el video, alias ‘Barbecue’ pidió a la población que vive en las zonas cercanas a las citadas oficinas del CPT que le dejen el paso libre.

«Haití ha llegado a una encrucijada en la que ya no puede más. El país ha llegado a un momento en el que reina la anarquía total. El país se encuentra en una encrucijada en la que un pequeño grupo de personas lo tiene como rehén, mientras que la mayoría de la población se pudre en la miseria», afirmó ‘Barbecue’, lanzando amenazas a todos los que se interponen en su camino.

La coalición de bandas Vivre Ensemble «decide liberar el país con la fuerza de nuestras armas. Pueblo haitiano, únanse a nosotros en la batalla. Libertad o muerte. Gente de Delmas, déjennos pasar. Estamos decididos a subir a las oficinas de la Primatura», concluyó.

El CDT promete combatir

Luego de la advertencia de Chérizier, el nuevo presidente del CPT, Laurent Saint-Cyr, se comprometió a enfrentar a las bandas armadas que aterrorizan a la población de Haití hasta erradicarlas y pidió a la comunidad internacional enviar más soldados al país, que vive una «situación catastrófica».

«Las bandas no tendrán la última palabra», afirmó el representante del sector privado en el Consejo, cuyo mandato de seis meses concluirá el 7 de febrero de 2026, con la investidura de nuevas autoridades en un contexto en el que las elecciones previstas para finales de este año están en un punto muerto.

an/am