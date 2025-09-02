BANI: DNCD, ARD y FARD ocupan 448 paquetes cocaína
BANÍ, República Dominicana.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD) ocuparon 448 paquetes de cocaína, en las costas de Baní, provincia Peravia.
En el operativo coordinado por el Ministerio Público fueron detenidos Adrián Gómez Batista y Jean Carlos Abreu.
El alijo era transportado en una embarcación de unos 27 pies de eslora y procedente de la Guajira, entre Colombia y Venezuela.
Tras varias horas de persecución, la embarcación fue interceptada a varias millas náuticas al Sur de Punta Salinas.
La droga fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Bueno droga si se a incautado en este gobierno, lo único que no me cuadra es que confiscan y confiscan cargamentos multimillonarios de drogas, PEROOO nunca atrapan a sus dueños ni quien la envía ni quien la recibe,,,,,cuidado si esto es un bulto de mal gusto del gobierno para hacer creer que se está trabajando, porque resulta extraño que cuando cogen toda esa droga al otro día disque la incineran de inmediato, no está raro eso 🤔🤔
NOTICIAS FALSAS UNA BASURA OCUPADA EN ALTA MAR LE PONEN UNA CIUDAD PARA DAÑARLE LA IMAGEN.
Eso les moletas y les dueles a los traficantes,
Falso!! Esos son tamales!!! Quieren hacerle un trompo !!