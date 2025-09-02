BANI: DNCD, ARD y FARD ocupan 448 paquetes cocaína

BANÍ, República Dominicana.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD) ocuparon 448 paquetes de cocaína, en las costas de Baní, provincia Peravia.

En el operativo coordinado por el Ministerio Público fueron detenidos Adrián Gómez Batista y Jean Carlos Abreu.

El alijo era transportado en una embarcación de unos 27 pies de eslora y procedente de la Guajira, entre Colombia y Venezuela.

Tras varias horas de persecución, la embarcación fue interceptada a varias millas náuticas al Sur de Punta Salinas.

La droga fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).