HAITI: Conglomerado de bandas exige destitución Primer Ministro

Líder de la principal banda armada de Haití, Jimmy Cherizier, alias Barbecue. (EFE/ ORLANDO BARRÍA).

PUERTO PRINCIPE.- El mayor conglomerado de bandas armadas de Haití, G9 Fanmi e Alye, reiteró este miércoles su pedido de dimisión del primer ministro, Ariel Henry, y amenazó con desalojarlo del poder “a costa de sangre”.

El líder del grupo, Jimmy Cherizier, alias “Barbecue”, convocó a la prensa nacional e internacional en la barriada de La Saline, en Puerto Príncipe, para demandar “la renuncia inmediata” de Henry, “sobre todo porque se sospecha que participó en el odioso y vil asesinato” del presidente Jovenel Moïse, perpetrado el pasado 7 de julio.

“Barbecue” dijo que está dispuesto a desalojar a Henry de la oficina del Primer Ministro a toda costa, incluso “a costa de sangre”.

ENTREGARÍAN CONTROL DEL PAÍS A «NUEVA CLASE DE HOMBRES»

Luego, aseguró, “se entregará la llave del país a una nueva clase de hombres y mujeres de la sociedad civil que tendrán que jugar la carta de la buena gobernanza” para sacar a Haití del atolladero en el que lleva años hundido.

Esto en un momento en el que ”el país no tiene líder” y está “abandonado a su suerte. “El país no tiene primer ministro, el presidente fue asesinado. El país no tiene líder. Por eso nosotros, como patriotas, luchamos para rectificar la situación”, afirmó Cherizier.

No obstante, matizó que la lucha del G9 “no es una batalla contra Henry”, sino “contra el 5 % que retiene el 95 % de la riqueza del país. Es una batalla contra el sistema, contra los oligarcas corruptos”.

A su entender, la actual situación de Haití es responsabilidad “del 5 % de población sirio-libanesa mezclada con políticos” por su “mal gobierno durante más de 50 años” y también fueron “los que distribuyeron las armas en los barrios populares”.

Los burgueses y los políticos son los que “distribuyen estas armas en los barrios obreros para conseguir sus intereses personales. Para controlar el sistema. Hoy, elegimos tomarlas, usarlas contra quienes nos las dieron para liberar el país”.

EXIGEN ALTA SUMA PARA LIBERAR PRISIONEROS

Bandas armadas que secuestraron a conductores de camiones con combustibles a inicios de semana pidieron una alta suma para su liberación, confirmó hoy Mac André Derifonce, de la Asociación Nacional de Propietarios de Gasolineras.

Sin detallar el monto solicitado, o si la organización pagará el rescate, Derifonce señaló la posibilidad de que otros conductores se rehúsen a arriesgar sus vidas para distribuir carburantes, lo cual acentuará aun más la crisis, reconoció.

Ante los hechos, la Asociación de Conductores de Productos Petroleros de Haití se declaró en huelga para denunciar la inacción de las autoridades policiales y pedir la liberación de los rehenes.

El Gobierno anunció el establecimiento de un corredor de seguridad para permitir el suministro de los carburantes, sin embargo, este lunes cuatro choferes fueron raptados en Martissant, en la salida sur de la capital; y dos camiones cisterna destinados al Ministerio de Economía y Finanzas se encuentran en manos de los captores.

Esa zona es escenario de enfrentamientos en los últimos días, con varios fallecidos y heridos, según destacó la prensa local, mientras se mantiene paralizado el tráfico desde Puerto Príncipe hacia los departamentos del sur del país.

of-am