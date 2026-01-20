Banco Popular dice invirtió en turismo 1,900 millones dólares
Santo Domingo, 20 ene (EFE).- El Banco Popular Dominicano anunció en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra del 21 al 25 de enero en Madrid, que el balance de su cartera dedicada al turismo asciende a 1,900 millones de dólares estadounidenses.
En esta cifra se incluyen los financiamientos de la entidad bancaria y de Popular Bank, la filial de Grupo Popular que opera desde Panamá con licencia internacional.
Esta inversión contempla tanto los préstamos actualmente vigentes como las facilidades crediticias ya aprobadas y pendientes de desembolso, detalló el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, en un encuentro con medios de comunicación.
RELACION A LARGO PLAZO CON LA INDUSTRIA
De acuerdo con la entidad bancaria, estos datos son «reflejo de una relación de largo plazo con la industria turística desde hace más de tres décadas, un sector cuyo potencial el Banco Popular identificó de forma pionera y acompañó en su crecimiento de manera sostenida y con un portafolio y un equipo especializados».
Según el Banco Popular, gracias a esta inversión sus clientes han podido construir y renovar más de 32,000 habitaciones hoteleras, así como «fortalecer y diversificar la oferta turística complementaria, impulsando proyectos vinculados a servicios, infraestructura, logística y experiencias asociadas al ecosistema turístico».
Además, se han generado 29,000 empleos directos y más de 87,000 indirectos, expresó la entidad.
POTENCIAL Y ALTO NIVEL DE MADUREZ DEL TURISMO DOMINICANO
«En el Banco Popular vemos con plena convicción el potencial y el alto nivel de madurez que ha alcanzado el turismo dominicano, hoy convertido en uno de los principales polos de atracción para la inversión internacional», señaló Paniagua.
«No solo somos el banco que más proyectos turísticos financia en el país; somos, sobre todo, el socio financiero de referencia del sector. Nuestro liderazgo se sustenta en la confianza construida, en la profundidad de nuestras relaciones y en un compromiso de largo plazo con el crecimiento, la innovación y la transformación de nuestros clientes», afirmó el presidente ejecutivo del Banco Popular.
an/am
