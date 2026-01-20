Banco Popular dice invirtió en turismo 1,900 millones dólares

Esta inversión contempla tanto los préstamos actualmente vigentes como las facilidades crediticias ya aprobadas y pendientes de desembolso, detalló el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, en un encuentro con medios de comunicación.

RELACION A LARGO PLAZO CON LA INDUSTRIA

De acuerdo con la entidad bancaria, estos datos son «reflejo de una relación de largo plazo con la industria turística desde hace más de tres décadas, un sector cuyo potencial el Banco Popular identificó de forma pionera y acompañó en su crecimiento de manera sostenida y con un portafolio y un equipo especializados».

Según el Banco Popular, gracias a esta inversión sus clientes han podido construir y renovar más de 32,000 habitaciones hoteleras, así como «fortalecer y diversificar la oferta turística complementaria, impulsando proyectos vinculados a servicios, infraestructura, logística y experiencias asociadas al ecosistema turístico».

Además, se han generado 29,000 empleos directos y más de 87,000 indirectos, expresó la entidad.

POTENCIAL Y ALTO NIVEL DE MADUREZ DEL TURISMO DOMINICANO