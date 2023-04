Banco Mundial en RD: enfoque errado

El autor es abogado y profesor universitario. Reside en Santo Domingo.

En un Zoom, nos ha visitado el economista en jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, el Señor William Maloney, quien describe como terrible el impacto que ejerce Haití sobre el crecimiento de la Republica Dominicana, situación esta que involucra, que tanto el Banco Mundial como otras organizaciones internacionales participen o intervengan, ya que es un problema que RD no puede no puede solucionar ella sola.

No lo pudo decir mas claro. El BM desea ayudar con recursos para que RD administre la crisis haitiana, algo que es inconcebible y que el pais patriótico no permitirá.

El economista del BM, ignora que eso que propone, no se podrá hacer, pues no tan solo nuestro Presidente esta convencido y lo ha dicho, sino todas las fuerzas vivas de la nación: “No hay solución dominicana a la crisis haitiana”.

Esos fondos que el BM desea aportar a RD, para que administre la crisis haitiana, principalmente a los residentes ilegales e indocumentados haitianos, tendrían mejor uso allá, en Haití, administrando ellos los del BM los recursos en la reconstrucción de Haití y su ordenamiento territorial; su Registro Civil que les procure identificación biométrica; sus leyes de elecciones; el cobro de sus impuestos incluyendo los aranceles de Aduanas; sus Hospitales y sus Escuelas; en fin sacar a Haití de ser un estado fallido a uno normal propio del concierto de las naciones.

RD podrá carecer de fondos para presas, carreteras, muelles, aeropuertos, y otras infraestructuras que nosotros sabemos como hacerlas y tenemos la prueba con ser el pais de mayor recepción de turistas en el Caribe, con siete millones recibidos el pasado año.

Los haitianos ilegales e indocumentados han cercado zonas turísticas, con un ejemplo de mal vivir, típico de seres sin costumbres para hacer sus más elementales necesidades, con la costumbre tribal pseudorreligiosa del Voodu, más la exhibición de un uso violento de muertes, desmembramientos, secuestros, robos, abigeato, contrabando de armas, drogas y trata de personas, que impiden, ni una fusión integradora de ambos territorios, ni una relación normal y común entre seres civilizados, unido todo esto al principal problema que consiste, en la creencia haitiana de que tras dominarnos durante 22 aciagos años, de 1822 al 1844, esta tierra les pertenece.

El BM debe ayudar a Haití, en Haití, no patrocinarles una tierra prometida haciendo de RD una tacita de oro, que constituiría un efecto llamada, para que una gran mayoría se traslade a vivir aquí.

Nosotros con nuestro esfuerzo estamos creando un mejor pais y el BM nos ayudaría mejor, participando en un proceso institucionalizador de eliminación de los monopolios y los oligopolios que reinan aquí, los cuales se han burlado de los principios de sano mercadeo, la leal competencia y la necesaria calidad, al punto de que no se ha aprovechado cabalmente el Tratado DR-CAFTA del 2005, donde el mercado EUA nos abrió sus inmensas puertas hasta el año 2025, pero hemos preferido no competir y operar a los precios que ellos fijen, en las condiciones que ellos fijan y pagando los impuestos que les placen.

Oligopolios y monopolios en RD . Un oligopolio es una estructura de mercado en donde existen pocos competidores relevantes y cada uno de ellos tiene cierta capacidad de influir en el precio y cantidad de equilibrio. Un caso especial de oligopolio es el duopolio, donde existen solamente dos oferentes.

El oligopolio también se define como un mercado de competencia imperfecta donde grupos poderosos, controlan, si no el 100% del mercado, sí una gran porción de este.

Estas poderosas empresas oligopólicas limitan el acceso a otras empresas ya sean estas pequeñas o grandes a participar en sus mercados cerrados, al igual que el monopolio, muy pocos controlan la competencia de la oferta y demanda.

RD es una nación de monopolios y oligopolios: Combustibles; Rones; Cervezas; Cemento; Varillas; Aguas; Refrescos o sodas; huevos; pollos; fertilizantes; Café; Pinturas; préstamos bancarios; Seguros de todo tipo; Transporte sindical en muelles y aeropuertos; la Construcción a gran escala; telecomunicaciones; energía eléctrica; periódicos; medios televisivos y otros.

Lo grave de todo esto es que, con raras excepciones, los partidos políticos y los sindicatos con su silencio, demuestran apoyar estos desmanes contra la población, que es asi obligada a comprar todo caro.

En operaciones de oligopolio o monopolios de estos pequeños pero ultra poderosos grupos de manufactureros, productores, distribuidores, intermediarios y/o vendedores se reparten las zonas, la producción y comercialización de uno o varios bienes o servicios.

Bajo monopolio la producción y comercialización de un producto, bien o servicio, está en manos de un solo productor o vendedor, mientras que en un mercado de amplia y libre competencia tenemos compradores y vendedores de un bien o producto.

Las características del oligopolio son muy similares a las del monopolio. Su principal diferencia se encuentra en el número de actores en quienes recae el control del mercado. En el monopolio, el mercado es controlado por un solo vendedor y en el oligopolio por un reducido grupo.

Estos señores del oligopolio y de los monopolios imponen fuertes barreras a la entrada de nuevos competidores y ellos también se autoimponen barreras, citando entre ellas sus capacidades, su reputación y la confianza generada en los consumidores.

Según publicación del BM, se prevé que el “límite de velocidad” de la economía mundial caerá al nivel más bajo de las tres últimas décadas para 2030; el “límite de velocidad” de la economía mundial —la tasa máxima a largo plazo a la que puede crecer sin provocar inflación— caerá al nivel más bajo de los últimos 30 años.

Según un nuevo informe del Banco Mundial, se necesita un ambicioso impulso de las políticas para aumentar la productividad y la oferta de mano de obra, incrementar la inversión y el comercio, y aprovechar el potencial del sector delos servicios.

Eso es lo que RD necesita: Un ambicioso impulso de las políticas para aumentar la productividad y la oferta de mano de obra, incrementar la inversión y el comercio, y aprovechar el potencial del sector delos servicios; que no lo podemos hacer por la existencia lesiva de los monopolios y los oligopolios.

Tenemos una fuerza laboral de cinco millones de personas de los cuales 2.3 millones tiene empleo fijo con contrato por tiempo indefinido, el resto 2.7, vive en la informalidad. Esa mayoría esta desamparada pues ademas de carecer de empleos no tiene acceso regular a servicios médicos; y si a esa inmensa masa añadimos los ilegales e indocumentados haitianos, los dominicanos veremos aún más alejarse el desarrollo optimo a que aspiramos.

Por otro lado, el BM debe admitir que el 95% de las empresas que operan en RD son Micro y MIPYMES y que solo el 5% lo constituyen las grandes empresas nacionales y multinacionales. Tambien, se debe considerar que RD exportó el pasado año 2022 unos US$9,000 millones de dólares e importamos unos US$21,000 millones.

Por eso, la ayuda del BM y otras organizaciones internacionales a Haití, es y tiene que ser en Haití, no en RD.

El jefe de los economistas del BM, en su llamada vía Zoom, recomienda a RD identificar las oportunidades y los cuellos de botella que enfrenta el pais en su crecimiento.

Las oportunidades de RD, estan identificadas primordialmente con el uso correcto que debemos hacer del Tratado DR-CAFTA, que pone a nuestros pies el mercado más grande del mundo y de pasada los mercados Centroamericanos.

Los cuellos de botella también estan identificados y son los monopolios y los oligopolios. No hay competencia en RD.

El jefe de los economistas del BM, recomienda a RD utilizar tanto el sistema “nearshoring” como el de la “ventaja verde”.

El término nearshoring se contrapone a offshoring, el mecanismo por el cual una empresa transfiere sus procesos de negocio o de tecnología a terceros ubicados en destinos lejanos con el fin de reducir costos. Así, Nearshoring es la prestación de estos servicios desde países cercanos al país contratante, generalmente en aquellos que comparten fronteras.

Excelente y potencial recomendación, pero el BM debe saber que, para estos negocios, se precisa el uso de telecomunicaciones rápidas o veloces, mediante el uso de Banda Ancha. No podemos incentivar a inversionistas foráneos ni locales a realizar este tipo de inversiones, pues RD posee el servicio de telecomunicaciones, bajo oligopolio mas caro y con el impuesto mas alto en toda America Latina de un 30%. ¿Puede el BM ayudar RD en esto?

Recomendarnos el nearshoring y dejarnos solos a nuestra suerte, por cierto muy costosa, no es posible.

En el comienzo de las empresas de Tecnología, Informática y Comunicaciones (TIC), estas pensaron que la tecnología de la comunicación podría dejar de lado el valor de las reuniones personales y el control de los procesos de producción pero luego notaron que, a largo plazo, tenía un impacto negativo en la productividad.

Esta fue una de las razones por las que el nearshoring se convirtió en la nueva apuesta de las empresas en países desarrollados en la búsqueda de eficiencia y bajo costo. Aquí es donde se supone, que América Latina puede hacer su gran jugada.

En beneficio del nearshoring se estima que, la menor distancia geográfica permite que los clientes tengan reuniones cara a cara con sus proveedores con los que, también, se tiene mayor afinidad cultural y de idiomas. Esto no puede aplicar a RD, ni en pequeña ni gran escala, pues los haitianos hablan un argot denominado Creole y en RD hablamos el español. Ellos que son muy nacionalistas no querrán cambiar su lenguaje por el español y los dominicanos que somos rabiosamente nacionalistas, no es verdad que por hacer negocios de alta tecnología e inteligencia artificial, cambiaremos nuestro idioma español, por el Creole.

Entiendo que el nearshoring es importante para América Latina, en el sentido de que ofrece al mercado norteamericano una combinación única de proximidad geográfica y socios con capacidades desarrolladas en CRM-BPO, y con la madurez suficiente para dar servicios de calidad a sus clientes; pero eso es para los paises de telecomunicaciones de menor costo, no para RD, que es el mas caro de AL, sin que nadie se preocupe. El BM debe saber que solo el 20% de la población dominicana de once millones de personas, posee cuenta de Internet.

Según las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el nearshoring podría aumentar las exportaciones de bienes y servicios de la región Centroamericana y el Caribe, hasta US$78,000 millones de dólares y las industrias que podrían verse más beneficiadas de esta transacción comercial son:

La automotriz; la textil; la farmacéutica; la de energías renovables. Chile, Costa Rica y República Dominicana con más de 1500 millones de dólares, serian según el BID, las que mejor podrían utilizar esta herramienta de desarrolloel cual serviría para cubrir las brechas en los distintos mercados. He aquí un campo amplísimo de potencial ayuda del BM, a RD.

En un informe del BM, se destacan medidas de políticas específicas a nivel nacional que pueden contribuir notablemente a la promoción de las perspectivas de crecimiento a largo plazo:

Alinear los marcos monetario, fiscal y financiero : La aplicación de marcos de políticas macroeconómicas y financieras sólidas puede atenuar los altibajos de los ciclos económicos. Los responsables de formular políticas deben dar prioridad a controlar la inflación, garantizar la estabilidad del sector financiero, reducir la deuda y restaurar la prudencia fiscal. Estas políticas pueden ayudar a los países a atraer inversiones, ya que aumentan la confianza de los inversionistas en las instituciones y en los procesos de formulación de políticas nacionales.

: La aplicación de marcos de políticas macroeconómicas y financieras sólidas puede atenuar los altibajos de los ciclos económicos. Los responsables de formular políticas deben dar prioridad a controlar la inflación, garantizar la estabilidad del sector financiero, reducir la deuda y restaurar la prudencia fiscal. Estas políticas pueden ayudar a los países a atraer inversiones, ya que aumentan la confianza de los inversionistas en las instituciones y en los procesos de formulación de políticas nacionales. Aumentar la inversión : En áreas como el transporte y la energía, la agricultura climáticamente inteligente y las manufacturas, y los sistemas de gestión de la tierra y los recursos hídricos, alinear inversiones concretas con objetivos climáticos centrales puede incrementar el crecimiento potencial hasta 0,3 puntos porcentuales al año y reforzar la resiliencia ante los desastres naturales en el futuro.

: En áreas como el transporte y la energía, la agricultura climáticamente inteligente y las manufacturas, y los sistemas de gestión de la tierra y los recursos hídricos, alinear inversiones concretas con objetivos climáticos centrales puede incrementar el crecimiento potencial hasta 0,3 puntos porcentuales al año y reforzar la resiliencia ante los desastres naturales en el futuro. Reducir los costos del comercio : Los costos del comercio —en su mayoría asociados con el transporte, la logística y las regulaciones— duplican los costos de los bienes que se comercian internacionalmente en la actualidad. Los países con los costos más altos de transporte y logística podrían reducir sus gastos a la mitad si adoptaran la facilitación del comercio y otras prácticas de los países con los costos más bajos en esos sectores. Además, los costos del comercio pueden reducirse de maneras beneficiosas para el clima, por ejemplo, eliminando el actual sesgo hacia los bienes producidos con un alto nivel de emisiones de carbono que se observa en los aranceles de muchos países y eliminando las restricciones al acceso a bienes y servicios inocuos para el medio ambiente.

: Los costos del comercio —en su mayoría asociados con el transporte, la logística y las regulaciones— duplican los costos de los bienes que se comercian internacionalmente en la actualidad. Los países con los costos más altos de transporte y logística podrían reducir sus gastos a la mitad si adoptaran la facilitación del comercio y otras prácticas de los países con los costos más bajos en esos sectores. Además, los costos del comercio pueden reducirse de maneras beneficiosas para el clima, por ejemplo, eliminando el actual sesgo hacia los bienes producidos con un alto nivel de emisiones de carbono que se observa en los aranceles de muchos países y eliminando las restricciones al acceso a bienes y servicios inocuos para el medio ambiente. Capitalizar los servicios : El sector de los servicios podría convertirse en el nuevo motor del crecimiento económico. Las exportaciones de servicios profesionales relacionados con la tecnología de la información y las comunicaciones y prestados a través de medios digitales aumentaron a más del 50 % de las exportaciones totales de servicios en 2021, mientras que en 2019 este valor había sido del 40 %. Este cambio podría generar importantes aumentos de la productividad si da lugar a una mejor prestación de servicios.

: El sector de los servicios podría convertirse en el nuevo motor del crecimiento económico. Las exportaciones de servicios profesionales relacionados con la tecnología de la información y las comunicaciones y prestados a través de medios digitales aumentaron a más del 50 % de las exportaciones totales de servicios en 2021, mientras que en 2019 este valor había sido del 40 %. Este cambio podría generar importantes aumentos de la productividad si da lugar a una mejor prestación de servicios. Aumentar la participación en la fuerza de trabajo : Alrededor de la mitad de la desaceleración prevista del crecimiento potencial del PIB hasta 2030 se atribuirá a los cambios demográficos, como la disminución de la población en edad laboral y la menor participación en la fuerza laboral a medida que las sociedades envejecen. Si se aumentaran las tasas generales de participación en la fuerza laboral siguiendo el mejor aumento registrado en los últimos 10 años, las tasas de crecimiento potencial en todo el mundo podrían llegar a los 0,2 puntos porcentuales al año para 2030.

El Señor Maloney del BM también nos recomienda utilizar la denominada Ventaja Verde” que se refiere a la energía verde, energía limpia y, a diferencia de los combustibles fósiles, no contaminante que proviene de fuentes 100 % renovables, por lo que no perjudica al medioambiente y es más sostenible.

Al hablar de energías verdes los expertos se refieren a además, a fuentes de energía cuyos recursos son renovables e inagotables a escala humana, incluyendo la energía solar térmica y fotovoltaica, la energía eólica y minieólica, la energía hidráulica y minihidráulica, la energía geotérmica, la biomasa y el biogás y las energías marinas.

Todas las energías verdes son renovables, pero no todas las energías renovables son verdes y se debe a que los modos de generación de algunas energías renovables tienen un impacto ambiental demasiado elevado como para considerarlas verdes. RD necesitaría mucha ayuda del BM y otras organizaciones internacionales, para poder aprovechar en su justa dimensión esta energía verde.

Vistas estas recomendaciones o sugerencias del BM, queda claro a los dominicanos que RD no puede siquiera aceptar dinero para que administremos la crisis haitiana, ni aquí, ni desde aquí.

Los recursos del BM para evitar como señaló su jefe de economistas, el Señor William Maloney, que el terrible impacto de Haití sobre el crecimiento económico de la Republica Dominicana, no continúe ocurriendo, es ayudar a Haití en Haití.

jpm-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.