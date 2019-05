Bancas de lotería desmienten supuesto boicot contra interconexión Hacienda

El presidente de la entidad William Rosario Ortiz afirmó que Fenabanca está en la mejor disposición de hacer todos los aportes que sean necesarios en términos de cooperación y organización a los fines de formalizar el sector bancas de loterías, transparentar las operaciones y todas las actividades que dentro del sector se presenten.

Sin embargo, dijo que esto está condicionado a la firma de un pacto que genere compromisos de ambas partes.

El 12 de mayo pasado, el Ministerio de Hacienda otorgó un plazo de 60 días calendario a las bancas de loterías con permisos de operación vigentes, para adecuar sus plataformas de manera que puedan estar interconectadas con el sistema de ese organismo.

En esa oportunidad, Hacienda dijo que esos negocios “deberán completar la solicitud de interconexión con el sistema de control, supervisión, monitoreo y autentificación de las operaciones de lotería de ese ministerio”.

La resolución 158-2019 indica que las bancas con permisos de operación y las que están en proceso de regularización “deberán interconectarse con carácter obligatorio”.

Rosario Ortiz sostuvo, en nota de prensa, que si hoy el país está lleno de bancas de loterías ilegales, los mayores responsables son los funcionarios del Ministerio de Hacienda que se dedicaron durante todos estos años a promover, fortalecer y legitimar la ilegalidad.

“Que si bien es cierto, muchos banqueros tienen debilidades de transparencia en el sector, no es menos cierto que esos mismos banqueros se cansaron de dar viajes a Hacienda pidiéndoles que defendiera sus inversiones frente a las bancas ilegales y Hacienda se hacía de la vista gorda”, aseguró el comerciante.

Por otra parte, el portavoz nacional de Fenabanca Michel Dicent dijo que el sector banca no aguanta más y ha decidido enfrentar el desastre e ir directamente al Palacio Nacional a solicitarle de manera pacífica y organizada al presidente Danilo Medina una intervención y solicitan al gobernante a no dejarse confundir con las informaciones que les han suministrado los responsables del Ministerio de Hacienda, “que no se apegan nada a la verdad, sino más bien a la ilegalidad”.

Indicó que el próximo miércoles las 36 asociaciones del sector irán al Palacio Nacional a entregar un documento para decirle al presidente Danilo Medina “que ya no aguantan más” y que se busque una solución al problema.

Dicent planteó las demandas del sector: Cero privilegios, erradicación de los “verifones” y que no se coloquen más bancas y que se formalicen las que están conforme a lo que establece la ley, y que se apliquen los 200 metros de distancias que deben separar una banca de otra.EFE